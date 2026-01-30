Нижегородского фермера будут судить за хищение бюджетных 6,3 млн рублей Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении управляющего фермерского хозяйства, которого обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2023 году фигурант подготовил заявку на участие в федеральной программе по вовлечению сельхозземель в оборот. В документах он расписал проект по культуртехническим мероприятиям на участке площадью более 239 гектаров. Проект получил одобрение и право на государственную поддержку.

После этого фермер заключил договоры с подрядными организациями, однако в отчетных документах завысил фактическую стоимость выполненных работ — с 4,5 до 18,7 млн рублей. Затем он предоставил подложные документы в региональное министерство сельского хозяйства и получил субсидию в размере 17,2 млн рублей, хотя реально имел право только на половину понесенных затрат.

По данным следствия, фермер перевел завышенную сумму подрядчику с банковского счета владельца хозяйства, к которому имел доступ. В результате государству был нанесен ущерб в размере 6,3 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — "Мошенничество в особо крупном размере". Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.

