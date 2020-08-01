Владимир Фомин: "Финансовую подушку безопасности создать легко" Экономика

Фото: пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк"

В период самоизоляции многие нижегородцы столкнулись с падением доходов. В этой ситуации гораздо спокойнее чувствовали себя те, у кого есть финансовая "подушка безопасности". О том, с какой суммы можно начать копить, куда выгоднее вложить деньги и как защищены средства, хранящиеся в банке, рассказал заместитель управляющего Приволжским филиалом ПСБ Владимир Фомин.

Поведение меняется

В марте 2020 года, когда в России началась пандемия коронавируса, эксперты выяснили, что 62% россиян не имеют финансовой подушки безопасности. Большинство, получив зарплату, полностью ее тратили. Почему у многих из нас не оказалось "заначки" на черный день, сказать сложно, но начать копить никогда не поздно.

Эксперты советуют формировать подушку безопасности с первого своего дохода и не останавливаться на протяжении всей жизни. Финансовый резерв может понадобиться в любой момент. Для этого рекомендуют откладывать с каждой зарплаты, с каждого поступления средств небольшую часть, например, 10%.

"Поведение людей в период пандемии начало меняться: мы наблюдаем два тренда. С одной стороны, нижегородцы оптимизируют свои расходы. С другой, у них повысился интерес к инструментам, которые позволяют не только сохранить деньги, но и приумножить свои накопления", – рассказал Владимир Фомин.

Плюсы накопительного счета

Пример. Анна получает зарплату 25 тысяч рублей. Она решила каждый месяц откладывать 10-ю часть от своей зарплаты, по 2,5 тысячи рублей. Она зашла в первый попавшийся банк и узнала: чтобы открыть депозит, ей нужно как минимум 10 тысяч рублей. Как быть и с чего начать формировать подушку безопасности?

По словам специалиста, помимо вкладов есть такой банковский продукт как накопительный счет. Он не имеет ограничений по суммам взносов. В последнее время это самый популярный инструмент для сохранения и приумножения средств у россиян.

Тренд по перетеканию денег с депозитов на накопительные счета оформился еще в прошлом году, сегодня примерно половина финансов нижегородских вкладчиков в ПСБ размещена именно на накопительных счетах.

Свою популярность продукт завоевал в силу более привлекательных ставок по сравнению с депозитом, а также из-за отсутствия ограничений в расходно-приходных операциях. Деньги можно снять в любой момент без потери процента. Поэтому на этих счетах нижегородцы держат не только свои накопления, но и те деньги, которыми они пользуются постоянно. В-третьих, линейка накопительных счетов учитывает все интересы клиентов, поэтому каждый нижегородец сможет выбрать вариант согласно своей стратегии накопления.

"Как правило, у активных клиентов ПСБ открыто два накопительных счета. Первый – "Честная ставка" – позволяет получать проценты даже за один день размещения, и его используют для приумножения средств, запланированных на текущие расходы. Второй – "Акцент на процент" – предполагает ежемесячную выплату дохода на минимальный остаток средств. Как правило, на этом счете нижегородцы держат ту сумму средств, которая не понадобится им в течение месяца, или свои сбережения", – пояснил специалист.

Есть в ПСБ и приветственный накопительный счет с повышенной ставкой в течение первых 2 месяцев: он создан как для новых клиентов, так и для действующих, которые не знакомы с таким сберегательным инструментом.

"Наши наиболее продвинутые клиенты используют варианты двойного накопления: активно рассчитываются по картам банка, получая хороший кешбэк каждый месяц, и одновременно повышают ставку по накопительному счету. Дело в том, что банк поощряет своих клиентов активно пользоваться картами, поэтому предусмотрены различные программы лояльности. В данном случае клиент выигрывает дважды: расходы по карте определяют процентную ставку по одному из наших накопительных счетов и сумму кешбэка. Чем больше трат, тем выше процент и больше кешбэк", – рассказывает эксперт.

Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в любой момент. Но если открыть дополнительно вклад, можно зафиксировав ставку на год или два. В ПСБ линейка депозитов исчерпывающая, каждый сможет подобрать вариант для себя.

"У меня открыт один вклад и два накопительных счета в ПСБ. Эти инструменты позволяют мне грамотно инвестировать мои финансы, копить на мечту, формировать подушку безопасности и контролировать свои расходы. Сейчас большая часть моих средств на накопительных счетах, но если ставка по ним изменится и станет ниже ставки по депозиту, я всегда смогу перевести деньги на вклад и продолжу приумножать свои сбережения", – делится опытом Владимир Фомин.

Еще эксперт советует доверить перечисление средств на накопительный счет или депозит банку. В ПСБ существуют два накопительных сервиса, которые предусматривают перечисление установленной суммы или процента от нее с расходов или с доходов клиента.

Например, нижегородец дает поручение банку перечислять на накопительный счет определенную сумму или процент от нее с каждого зачисления средств на зарплатную карту. На сегодняшний день более 40% клиентов ПСБ копят при помощи именно этих сервисов.

"Отмечу очень важную деталь – деньги на накопительных счетах так же застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов, как и депозиты. Средства клиентов страхуются в пределах суммы 1 400 000 рублей", – напомнил эксперт.

Пенсия + кешбэк

Собеседник отмечает, что самые добросовестные клиенты, у которых можно поучиться искусству сбережения средств, – это пенсионеры, которые даже при небольшой пенсии все равно откладывают деньги на непредвиденные расходы. Кроме того, нижегородцы научились зарабатывать на картах, и пенсионеры не исключение.

"Наша пенсионная карта – очень востребована у старшего поколения. Она позволяет получать доход дважды: ежемесячно банк начисляет хороший процент на остаток средств свыше 3 000 рублей по карте, а также ежемесячный кешбэк за покупки в аптеках и на АЗС", – пояснил специалист.

Чтобы открыть пенсионную карту, достаточно обратиться в офис ПСБ с пенсионным удостоверением, никаких затрат по открытию и обслуживанию нет – карта бесплатная. Идти в пенсионный фонд тоже не нужно. Банк дистанционно отправит все необходимые документы в ПФР, и следующую пенсию клиент уже получит на свою новую карту, которая позволяет зарабатывать, совершая покупки и получая кешбэк.

Кстати, самые предусмотрительные клиенты могут открыть пенсионную карту заранее – за 12 месяцев до выхода на пенсию.

Не выходя из дома

Для совершения вышеперечисленных банковских операций в офисы ПСБ приходить не нужно. Открыть накопительный счет или депозит можно в личном кабинете интернет- или мобильной версии банка. Кроме того, дистанционно можно совершить и другие банковские операции: получить кредит, оформить ипотеку, заказать дебетовую карту и многие другие.