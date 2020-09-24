Нижний сегодня: главные события дня Общество

Число закрытых на карантин по COVID-19 нижегородских школ и детсадов вновь увеличилось

По данным на 23 сентября всего закрыты 76 классов, в том числе полностью закрыта школа в с. Вареж Павловского района, а также 69 классов в 41 школе.

Нижегородца с простреленной головой нашли в иномарке в пруду

Автомобиль Mazda был обнаружен в водоеме Стригинского бора Автозаводского района сегодня рано утром. На водительском сиденье находился мужчина с огнестрельным ранением в голову. Личность погибшего установлена – это 28-летний житель Нижнего Новгорода.

Стали известны данные по новым заболевшим COVID-19 нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 390 человек, в том числе 160 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 147 новых случаев.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 84 жителей Нижнего Новгорода

По данным на четверг 24 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 519 заболевших COVID-19 - это на 84 человека больше, чем день назад 23 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 31 390 человек.

Евгений Лебедев досрочно сложит полномочия председателя Заксобрания Нижегородской области

Евгений Лебедев досрочно сложит полномочия председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Глава регионального парламента объяснил это тем, что ему "поступило интересное предложение о работе в промышленном секторе".

Должности главных режиссера и балетмейстера упраздняются в нижегородском оперном театре

Решение о сокращении штата было принято директором театра Татьяной Мавриной "с целью приведения штатного расписания в соответствие с действующим законодательством, а также оптимизации творческой деятельности и производственного процесса в цехах театра".

"Наливайки" запретили в Нижегородской области

Сегодня был принят соответствующий закон. Необходимость в нем возникла из-за многочисленных обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах, на первых этажах которых созданы бары, продающие алкоголь.

Отопительный сезон стартовал в 48 районах Нижегородской области

Отопительный сезон стартовал в 48 из 52 районов Нижегородской области. Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков заявил о том, что тепло появилось в половине многоквартирных домов с центральной системой отопления.

Шуховскую башню в Дзержинске открыли после реконструкции

Реконструкция 128-метровой конструкции была проведена в несколько этапов. Вначале были воссозданы утраченные фрагменты основания башни, затем - укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. На финальном этапе была проведена антикоррозийная обработка металлических конструкций и смонтирована динамическая подсветка башни – около 23 тыс. светодиодов. Также возле башни благоустроена близлежащая территория.

Нижегородский минобр рассказал о каникулах в 2020/21 учебном году

Даты каникул устанавливаются образовательными организациями самостоятельно в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. При этом рекомендаций от министерства просвещения России не поступало.

Двадцать нижегородских компаний просят создать IT-кластер в Започаинье

Предприниматели просят отдать предпочтение концепции проекта редевелопмента в варианте, предложенном институтом Ленгипрогор, который предусматривает создание на территории Започаинья центра IT-технологий мирового уровня - "ICity". А именно, в планах - создание подходящих условий для работы и повседневной жизни сотрудников этой активно развивающейся отрасли.

Полеты из Нижнего Новгорода на Ямал станут возможны с конца сентября

Перелеты будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро" на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров. Время в пути составит 3 часа.

Нижегородская область продлила срок господдержки производителю автокомпонентов из Заволжья

ООО "Леони Вайэринг Системс Заволжье" выпускает электропроводки для автомобилей Renault, Nissan и LADA. Область осуществляла господдержку данному проекту. Сейчас срок господдержки изменился.