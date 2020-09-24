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Общество

Нижегородский минобр рассказал о каникулах в 2020/21 учебном году

24 сентября 2020 16:26  [106] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области рассказало о каникулах для школьников в 2020-2021 учебном году.

В ответ на запрос НИА "Нижний Новгород" в министерстве сообщили, что даты каникул устанавливаются образовательными организациями самостоятельно в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком.

При этом, как добавили в ведомстве, рекомендаций от министерства просвещения России не поступало.

Отметим, что традиционно начало осенних каникул выпадает на конец октября.

Напомним, что 25 августа Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми с 1 сентября образовательный процесс в школах, колледжах и вузах был организован в очной форме, тогда как до этого школьники обучались в дистанционном режиме.

Напомним, что как только в регионе появились случаи заболевания коронавирусной инфекцией, 13 марта Глеб Никитин подписал указ о введении на ее территории режима повышенной готовности.

Школьники были отправлены на преждевременные каникулы с 18 марта, по завершении которых они перешли на домашнее обучение.

 

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