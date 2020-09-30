Нижний сегодня: главные события дня Общество

Настоящая дождливая осень ждет нижегородцев на неделе; возможны заморозки

Погода новой недели будет таковой, что "с теплом придется распрощаться". При этом в самом конце недели - в ночь с воскресенья на понедельник синоптики прогнозируют 0° и заморозки, даже, возможно выпадет немного снега.

Общественный транспорт в Нижнем Новгороде не начнет движение с пассажирами без масок

Администрация Нижнего Новгорода утверждает, что общественный городской транспорт не начнет движение, если в салоне находятся пассажиры без масок. Медицинскую маску сейчас можно приобрести у водителя, "а людям старше 65 лет маску предоставят бесплатно".

Экс-сотрудник нижегородского минздрава получил 7,5 лет колонии за взятки

С 2014 по июнь 2017 года сотрудник минздрава неоднократно через посредника получал взятки в сумме от 15 до 70 тысяч рублей от руководителей стоматологических клиник при лицензировании медицинской деятельности.

Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Еще 271 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 12 октября. Вчера было зарегистрировано 262 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 35 076 человек.

Коронавирус за выходные подтвердился у 416 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 12 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 345 заболевших COVID-19 - это на 416 человек больше, чем в пятницу 9 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 35 076 человек.

Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 12 октября)

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликована обновленная хронология событий распространения коронавируса.

Нижегородский перевозчик ИП Каргин начал распродавать автобусы

Нижегородские перевозчики Дмитрий и Валентин Каргины (ИП Каргин) начали распродавать автобусы. Уже в начале октября в другой город был продан первый из 40 автобусов подвижного состава ИП Каргин. Согласно информации, сотрудников ИП сейчас увольняют.

Фальсификат сливочного масла обнаружили в Нижнем Новгороде

В одном из образцов сливочного масла (образец "Масло сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%", производитель из Марий Эл) обнаружено несоответствие по жирно-кислотному составу согласно ГОСТ 32261-2013. Далее по этой некачественной продукции будут приняты соответствующие меры.

Нижегородский лицей №40 ушел на осенние каникулы с 12 октября

Нижегородский лицей №40 (ул.Варварская,15А) ушел на осенние каникулы уже сегодня, 12 октября 2020 года. Каникулы продлятся неделю – до 18 октября включительно. Ранее министр образования региона Сергей Злобин отвечая на вопрос о том, будет ли регион по примеру Москвы из-за коронавируса начинать каникулы раньше, выразил надежду, что нижегородские школы выйдут на каникулы в плановом режиме – в конце октября.

Юноша расстрелял прохожих на Бору, есть погибшие

Юноша расстрелял прохожих в поселке Большеорловское на Бору этим вечером, есть погибшие. Он "вел хаотичную стрельбу". В том числе под обстрел попал рейсовый автобус. Информация о личности стрелявшего является предварительной. Сейчас полицейские уточняют имя подозреваемого.

СК подтвердил гибель троих человек на Бору в результате обстрела

Сегодня днем в деревне Большеорловское, по предварительным данным – 18 летний юноша, вооруженный огнестрельным оружием, стал хаотично стрелять по прохожим. В результате трое мужчин скончались, а три пострадавшие женщины были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц". В настоящее время следователи уточняют личность стрелявшего.

Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших при стрельбе на Бору

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже поручил оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе на Бору. По предварительным данным стрельбу устроил 18 летний юноша. Глава региона рассказал, что сейчас состояние двух пострадавших женщин оценивается как крайне тяжелое, а еще одной - как тяжелое. За их жизни борются врачи. Одна из пострадавших, возможно, бабушка подозреваемого.

СК выясняет информацию о студентах, которых заставляли ходить босиком в нижегородском колледже

Хождение босиком по бетонному полу практикуется в этом учебном учреждении как наказание за отсутствие сменной обуви.