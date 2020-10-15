Нижегородский минздрав рассказал, когда ожидается пик заболеваемости COVID-19 Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, когда ожидается пик заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

"При работающих мерах профилактики мы должны оказаться на пике во второй декаде ноября. Ежедневно загружаем в модель прогноза новые данные. Коррекция идет на 1-2 дня (+ или -)", - сообщил он.

При этом он пояснил, что точного прогноза пока сделать нельзя. Рост числа заболевших продолжается.

По его мнению, принятые в регионе меры по эпидемиологической безопасности дадут результат через 1,5-2 недели.

Отметим, что по прогнозу Роспотребнадзора России период стремительного роста заболеваемости коронавирусом в стране должен завершиться в первую декаду ноября.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

В конце сентября стало известно об осложнении эпидемиологической обстановки, вновь разворачивали госпитали для COVID-инфицированных больных.

Напомним, ежедневное число заразившихся COVID-19 продолжает расти в Нижегородской области. Еще 292 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано по данным на 19 октября. В то время как 18 октября зарегистрировано 289 новых случаев COVID-19, а днем ранее - 288.

Для того, чтобы обезопасить жителей губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

В этот же день введены новые ограничения по спортивным мероприятиям - до 15 ноября они будут проходить без зрителей.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".