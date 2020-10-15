Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородский минздрав рассказал, когда ожидается пик заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что при работающих мерах профилактики мы должны оказаться на пике во второй декаде ноября.

Снег выпал в Нижнем Новгороде утром 20 октября

Своими наблюдениями и фотографиями этого явления нижегородцы поделились в соцсети. Жители города рассказывают, что видели мокрый снег в Нижегородском и Автозаводском районах.

ХК "Торпедо" уступил аутсайдеру чемпионата - команде из Китая

Торпедовцы не смогли справиться с аутсайдером чемпионата, проиграв со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

Скоростной интернет появился в 354 школах и больницах Нижегородской области

К скоростному интернету подключены 137 образовательных организаций, 116 фельдшерско-акушерских пунктов, 20 пожарных частей. Работы проводятся по национальному проекту "Цифровая экономика".

Диггеры исследовали полузатопленный бункер в Нижегородской области

Находясь по пояс в воде, двое молодых людей рискнули зайти внутрь полузатопленного убежища и даже сняли видео.

Еще одну станцию снеготаяния в Нижнем Новгороде рассчитывают построить в 2021 году

Ранее предполагалось построит одну из двух станций в Приокском районе, однако выяснилось, что в запланированном месте проходит газопровод большого давления, поэтому контракт с компанией будет расторгнут. Сейчас появился новый проект и необходим новый контракт.

Город объяснил отказ от старых зданий детсадов для создания новых детских учреждений

В Нижнем Новгороде много зданий, которые строились как детские сады, но не используется для этой цели. Причем большинство из них находятся в коммерческой собственности. Город вел с некоторыми из собственников переговоры, однако они ничем не кончились – назначается объем выкупа несоизмеримо больший, чем готова заплатить администрация.

Музей может появиться в здании нижегородского речного вокзала

Новое выставочное пространство планируется организовать на первом этаже здания, где сейчас расположены административно-служебные помещения. Какие именно экспонаты будут размещаться в музее, пока не сообщается.

Очередное COVID-ограничение: Глеб Никитин подробно рассказал про запрет на ночные кафе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 октября внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Изменения касаются требований к работе организаций общественного питания и применяются в других странах.

Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 8 ноября

Ранее, из-за повышенной угрозы распространения коронавируса, работающие пенсионеры могли оформить больничный до 25 октября. Сейчас этот срок продлен на две недели.

Требование защищать нос и рот маской стало для нижегородцев обязательным

Теперь необходимо не просто использовать это средство индивидуальной защиты, а защищать ими органы дыхания. "В случае, когда маска не защищает органы дыхания, это может представлять серьезную опасность для окружающих. Если человек болен и не знает об этом, он может многих заразить", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижний Новгород хочет зимой снизить применение песко-соляной смеси на дорогах и увеличить – реагента

Этой зимой количество песко-соляной смеси, используемой на дорогах города, будет уменьшено до 85,8 тысяч тонн. При этом планируется увеличить количество применяемого реагента до 2,6 тысяч тонн. Впервые в этом году для противогололедной обработки будет применяться и техническая соль (концентрат минеральный галит Б) – ее запланировано 5,5 тысяч тонн.

Власти рассказали о новой концепции реставрации пакгаузов на Стрелке

В рамках реконструкции пакгаузов изначально планировалось возвести стеклянный каркас снаружи, однако потом принято решение вставить внутрь легко возводимую металлическую конструкцию, обшитую стеклом для всесезонного использования. Сейчас ведется поиск источника финансирования этого проекта.