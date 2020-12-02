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Общество

Илья Халтурин: "2020 год дал мне возможность, как никогда, гордиться своим коллективом!"

23 декабря 2020 17:25  [56] Общество

Как предприятие справилось со всеми ограничениями и обеспечило меры безопасности в 2020 году?

Конечно, пандемия "проверила на прочность" всех. Первое, с чем столкнулось предприятие – это необходимость обеспечить безопасность сотрудников, исключить массовую заболеваемость. Мы быстро организовали закупку и выдачу всех необходимых средств защиты, установили в местах пребывания людей рециркуляторы, максимально развели персонал по месту и времени, где было возможно, организовали удаленную работу.

Каждый час, каждый день и в эту минуту у пультов, у щитов должен  находиться оперативный персонал. Каждое повреждение должно оперативно устраняться – это задача ремонтного персонала. Мы разделили ремонтный и оперативный персонал, существенно сократили время приема-передачи смен, запретили доступ в диспетчерские, перестроили работу с клиентами, чтобы сохранить здоровье и наших посетителей, и наших сотрудников. Персонал доставляется на корпоративном транспорте, чтобы минимизировать контакты в общественном транспорте, чтобы персонал прибывал на работу максимально коротким путем.

С какими еще особенностями пришлось столкнуться в этом году?

В этом году поздно закончился отопительный сезон - только 8 мая. Из-за режима самоизоляции мы до 1 июля продолжали подавать горячую воду,  чтобы создать людям комфортные условия в период, когда они находились преимущественно дома. В результате ремонт сетей горячего водоснабжения начался только с июля. Мы перестроили все свои графики таким образом, чтобы, как только появится возможность отключать сети, приступить к ремонтам. Работа по корректировке была проделана колоссальная. Более того, по поручению губернатора все подготовительные работы к отопительному периоду должны были быть выполнены к 15 сентября. И мы справились с этой задачей. Мы приступили к пробным топкам 1 сентября, с 15 сентября начали подавать тепло в детские сады, школы и больницы, а 22 сентября стартовал отопительный сезон. На зимние гидравлические параметры мы вышли за два дня – это своеобразный технический рекорд.

Хочу отметить, что начало этого отопительного сезона далось достаточно легко во многом благодаря количеству и качеству произведенных летом работ.  

Можно подробнее о количестве и качестве? С какими результатами предприятие подошло к концу этого непростого года?

Год был действительно непростой, я бы даже сказал, уникальный. Но итоги, безусловно, радуют - мы смогли в сжатые сроки качественно подготовить город к зиме и, что крайне важно, выполнить беспрецедентный объем замены сетей и ремонта оборудования. В этом году мы впервые в истории предприятия и в истории Нижнего Новгорода вышли на цифры в 112 км труб и 1100 единиц оборудования.

Такие объемы, в совокупности с объемами предыдущего, 2019 года, когда мы вплотную подошли к отметке в 100 км, конечно же, дали результат. В начале года износ сетей в зоне ответственности "Теплоэнерго" был порядка 70%. На сегодня - уже 60%. Самое важное, что в 2020 году на 10.2% снизилась аварийность по сравнению с 2019 годом. Меньше повреждений – надежнее теплоснабжение, больше комфорта для жителей.

Еще в этом году Теплоэнерго получило престижную награду министерства энергетики России в номинации "Развитие корпоративной культуры" во всероссийском конкурсе на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике.

С чем заявлялись на конкурс? Что помогло победить?

Это была, безусловно, приятная и значимая для нас победа. Что значит "развитие корпоративной культуры"? Для нас это большая каждодневная работа по привлечению, обучению и закреплению персонала на предприятии. Для студентов профильных направлений у нас проводятся стажировки, обучение, практика, учреждены именные стипендии. Кроме того, мы ведем большую научно-прикладную работу с высшими учебными заведениями. Внутри компании мы активно занимаемся поддержанием и развитием кадрового резерва, у нас есть институт наставничества, производственные соревнования. Непрерывно реализуется программа "Быт" по улучшению бытовых условий сотрудников. Кроме того, жюри конкурса оценило и наш стрит-арт проект. Программ и мероприятий достаточно много. Словом, обо всем этом мы поведали конкурсному жюри и получили заслуженную награду.

Какие итоги из непростого 2020 года вы вынесли для себя лично?  

Этот год особенно ярко показал сплоченность и стойкость нашего коллектива. Для меня как руководителя в этом году было особенно ценным то, что сотрудники предприятия, несмотря ни на что, были нацелены на работу, на результат. Если кто-то выбывал на время болезни, его работа тут же подхватывалась другими сотрудниками. Все-таки, не перестаю повторять, что энергетики – это особый род людей. В том, чего нам удалось достичь в этом году, заслуга каждого работника "Теплоэнерго", и я благодарен каждому. Этот год дал мне возможность, как никогда, гордиться своим коллективом!

Какие планы строит  АО "Теплоэнерго" на 2021 год?

Уже сейчас мы ведем активную подготовку к летней ремонтной кампании 2021 года. Проектные работы, общие подготовительные работы, закупочная деятельность - все это организуется заранее, чтобы с наступлением теплого сезона незамедлительно приступить к работам.

Нас всех в следующем году ждет 800-летие Нижнего Новгорода, и нужно сделать все от нас зависящее, чтобы город встретил юбилей красивым и обновленным.  Конечно же, в следующем году мы продолжим работу по повышению качества и надежности теплоснабжения, ремонту, реконструкции и строительству тепловых сетей. Как показал 2020 год, с таким коллективом мы сможем ответить на любые вызовы и достичь самых высоких целей!

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