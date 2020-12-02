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Новый микрорайон сдадут до конца 2021 года в Бутурлине для работников АПК

17 января 2021 15:30  [116] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Новый микрорайон сдадут до конца 2021 года в Бутурлине Нижегородской области для работников АПК, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках визита в Бутурлинский район проверил ход реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Здесь в 2020 году начато строительство жилья по договору социального найма для работников ООО "Бутурлино Агро".

В настоящее время уже залит фундамент, построен цоколь, и начата сборка стен из клееного бруса и кровли. Планируется, что дома будут введены в эксплуатацию уже в текущем году. Там же на улице Пушкина выделяются участки для многодетных семей.

Как отметил губернатор Нижегородской области, более 780 млн рублей выделено Нижегородской области на комплексное развитие сельских территорий в 2021 году.

"В Бутурлине строится новый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. На этом примере мы видим, что программа комплексного развития села показала свою эффективность", - отметил Глеб Никитин.

Стоит отметить, что в 2020 году благодаря этой программе улучшить жилищные условия смогли 45 граждан, было построено 15 коттеджей и два многоквартирных дома, четыре котельных два объекта водоснабжения, реализовано 45 проектов благоустройства и отремонтировано 16 16 участков дорог.

В 2021 году, по словам Глеба Никитина, в рамках мероприятий программы планируется реализовать 3 проекта комплексного развития сельских территорий, 185 проектов по благоустройству, подготовить площадку под компактную жилищную застройку, ввести в эксплуатацию более 4,3 тысяч кв. м жилья, обеспечить граждан соцвыплатами на улучшение жилищных условий.

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Теги:
Жилье Сельское хозяйство Строительство
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