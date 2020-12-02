Более 14 км дороги Владимир-Муром-Арзамас отремонтируют в 2021 году Общество

Более 14 км дороги Владимир-Муром-Арзамас отремонтируют в 2021 году Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 14 км дороги Владимир-Муром-Арзамас капитально отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Речь идет о пяти участках на данной трассе. Работы будут проводиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории трех муниципальных районов: в Навашине, Ардатовском и Арзамасском районах.

"Ремонт этих участков трассы станет долгожданным событием для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Сейчас дороги сильно изношены. При этом они обеспечивают доступ ко многим важным социальным объектам: школам, детским садам, культурным учреждениям", – сказал Глеб Никитин.

Первый участок протяженностью 3,36 км проходит по ул. Московской, пр. Корабелов и ул. Трудовой в Навашине. Второй - по ул. Заречной в Навашине, его протяженность составляет 2,17 км. Третий участок протяженностью 2,25 км обеспечит подъезд к селу Ломовка Арзамасского района. Четвертый - находится между деревней Туртапка и селом Размазлей в Ардатовском районе, его протяженность - 3,49 км. Пятый участок протяженностью 3,05 км начинается на расстоянии 1 км от поворота на село Семеново, а заканчивается на повороте на село Кузьмин Усад в Арзамасе. Все работы подрядчики должны завершить к 30 сентября 2021 года.

По словам Глеба Никитина, стоимость государственных контрактов на капремонт и содержание этих объектов в течение трех лет составила около 690 млн рублей.

В рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в настоящее время заключены контракты на ремонт 99 участков дорог общей протяженностью более 571 км (за исключением Нижнего Новгорода и Дзержинска). Также в рамках заключенных контрактов будет проведен капитальный ремонт 7 участков общей протяженностью более 26,4 км.

В 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта.