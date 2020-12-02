Проездные стали бессрочными
На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
Канавинский рынок продолжит работу в 2021 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 января 2021 15:09  [56] Нижегородских водителей автобусов будут штрафовать за высадку детей-безбилетников
18 января 2021 14:47  [99] Улицу в центре Нижнего Новгорода частично перекроют до середины февраля
18 января 2021 14:43  [81] Более 14 км дороги Владимир-Муром-Арзамас отремонтируют в 2021 году
18 января 2021 14:31  [87] Нижегородцев вновь предупреждают вероятности ЧС из-за морозов
18 января 2021 14:06  [90] Трамвайное движение отсутствовало утром в Сормове из-за повреждения контактной сети
18 января 2021 13:53  [130] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области
18 января 2021 13:42  [166] Прокуроры-мошенники появились в Нижегородской области
18 января 2021 13:29  [110] ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБП
18 января 2021 13:16  [131] Пункты вакцинации от COVID-19 вне поликлиник хотят открыть в Нижегородской области
18 января 2021 13:10  [120] Контракт на реставрацию ОКН с угрозой обрушения заключен в Нижнем Новгороде
Общество

Более 14 км дороги Владимир-Муром-Арзамас отремонтируют в 2021 году

18 января 2021 14:43  [81] Общество
Более 14 км дороги Владимир-Муром-Арзамас отремонтируют в 2021 году

Более 14 км дороги Владимир-Муром-Арзамас отремонтируют в 2021 году

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 14 км дороги Владимир-Муром-Арзамас капитально отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Речь идет о пяти участках на данной трассе. Работы будут проводиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории трех муниципальных районов: в Навашине, Ардатовском и Арзамасском районах.

"Ремонт этих участков трассы станет долгожданным событием для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Сейчас дороги сильно изношены. При этом они обеспечивают доступ ко многим важным социальным объектам: школам, детским садам, культурным учреждениям", – сказал Глеб Никитин.

Первый участок протяженностью 3,36 км проходит по ул. Московской, пр. Корабелов и ул. Трудовой в Навашине. Второй - по ул. Заречной в Навашине, его протяженность составляет 2,17 км. Третий участок протяженностью 2,25 км обеспечит подъезд к селу Ломовка Арзамасского района. Четвертый - находится между деревней Туртапка и селом Размазлей в Ардатовском районе, его протяженность - 3,49 км. Пятый участок протяженностью 3,05 км начинается на расстоянии 1 км от поворота на село Семеново, а заканчивается на повороте на село Кузьмин Усад в Арзамасе. Все работы подрядчики должны завершить к 30 сентября 2021 года.

По словам Глеба Никитина, стоимость государственных контрактов на капремонт и содержание этих объектов в течение трех лет составила около 690 млн рублей.

В рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в настоящее время заключены контракты на ремонт 99 участков дорог общей протяженностью более 571 км (за исключением Нижнего Новгорода и Дзержинска). Также в рамках заключенных контрактов будет проведен капитальный ремонт 7 участков общей протяженностью более 26,4 км.

В 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph