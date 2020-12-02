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Культура и отдых

Премьера "За час до рассвета" с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля

27 января 2021 15:41  [88] Культура и отдых

Онлайн-сервисы more.tv, Wink и КиноПоиск HD 16 февраля представят премьеру одного из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года — криминальный ретро-детектив "За час до рассвета" режиссера Игоря Зайцева ("Есенин", "Великая", "Диверсант 2. Конец войны"). Об этом рассказали в пресс-службе "Ростелекома".

В главных ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов. Сериал состоит из 16 эпизодов, которые будут выходить на платформах каждый вторник в подписке.

Сюжет

1946 год. Молодой лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Константин Хабенский) — человека с непростым характером, который привык добиваться целей любой ценой. Журавлёв как раз вовремя: ему предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро он поймёт, что война в мирное время ещё запутаннее той, что недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов. Здесь чуть ли не каждый под подозрением… 

"За час до рассвета" — прежде всего история про людей, про характеры, про судьбы и про близкие каждому человеку ценности, про дружбу и предательство, любовь и верность. При этом здесь лихо закрученный сюжет с яркими и самобытными персонажами. И главная интрига — это психологическое противостояние героев Бурковского и Хабенского. Один прошёл войну, для него все четко — по ту сторону фронта фашисты. А другой, наоборот, сражается с внутренним врагом, который всегда где-то рядом и внешне ничем не отличается от него самого. Оба борются со злом, но представляют его по-разному. И каждый уверен, что именно он знает, что есть зло. И поверьте, переменных в уравнении гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд", — признался режиссёр Игорь Зайцев.

Визуальное решение

"Сегодня мы просто обязаны обращаться к современному языку повествования, потому что и технологии другие, и зритель насмотренный. Казалось бы, у нас есть замечательные примеры таких детективов, как "Место встречи изменить нельзя" и "Ликвидация". Но, как ни странно это прозвучит, нам совсем не хотелось быть похожими на эти проекты. А в качестве визуального референса скорее приняли гангстерскую драму "Острые козырьки". В общем, мы искали свой стиль, поэтому наш сериал легко узнать даже по одному кадру. Рассказ о послевоенном времени именно в такой интерпретации — интересный эксперимент для нас", — говорил режиссёр Игорь Зайцев.

Съемки в "Париже" и на заброшенных заводах Подмосковья

Работа над сериалом заняла полтора года. Из-за пандемии съемки пришлось прервать на три месяца. Большая часть проекта снималась в заброшенных заводских зданиях в Подмосковье. Также съемки проходили в Твери, в знаменитом Морозовском городке (двор Пролетарки), который помог воссоздать атмосферу маленького закрытого городка. Это уникальное место — историко-архитектурный комплекс, который включает пятьдесят зданий из красного кирпича, построенных для "Тверской мануфактуры" известного мецената Саввы Морозова. Во дворе Пролетарки больше всего сцен актеры сыграли в легендарной казарме "Париж", которая на время превратилась в конспиративную квартиру.

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