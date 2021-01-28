ОМК присоединит трубный завод в Татарстане к Выксунскому метзаводу

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Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК", Москва) присоединит входящее в ее состав АО "Альметьевский трубный завод" (АО "АТЗ", Альметьевск, Татарстан) к АО "Выксунский металлургический завод" (АО "ВМЗ", Нижегородская область). Об этом сообщила пресс-служба компании.
Объединение состоится путем реорганизации АТЗ как юридического лица. Во II квартале 2021 года АО "АТЗ" прекратит свою деятельность в качестве юридического лица, его производственные мощности, права и обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками перейдут в полном объеме к АО "ВМЗ", а в Альметьевске будет создан филиал ВМЗ.
Процедуру реорганизации планируется завершить в июне 2021 года. К этому времени будет сформирована новая структура управления филиалом ВМЗ в Альметьевске.
В ОМК пояснили, что в настоящее время АТЗ и ВМЗ являются производственными центрами для "ОМК Стальной спектр", специализирующейся на работе с клиентами в промышленности, строительной отрасли и в других сферах региональных рынков трубной продукции и металлопроката.
"Реорганизация трубного завода в Татарстане и объединение двух производственных площадок в одно предприятие позволят повысить эффективность работы, оптимизировать корпоративную структуру, уменьшить объем документооборота, расширить производственные возможности", - пояснили в ОМК.
СПРАВКА:
ВМЗ - один из ведущих отечественных производителей электросварных труб различного диаметра для добычи и транспортировки нефти и газа, строительства, жилищно-коммунальной сферы, а также крупнейший в Европе производитель цельнокатаных железнодорожных колес для пассажирских и грузовых вагонов, локомотивов и поездов метрополитена.
АТЗ специализируется на выпуске труб малого и среднего диаметра. Входит в состав ОМК с 2002 года. На заводе работает около одной тысячи сотрудников.
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