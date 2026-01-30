У завода "СИБУР-Нефтехим" в Дзержинске сменился гендиректор Экономика

Фото: пресс-служба "СИБУР-Нефтехим"

СИБУР произвел ротацию менеджеров в своем нижегородском дивизионе. Об этом сообщила пресс-служба АО "СИБУР-Нефтехим".

Николай Дудукалов возглавил предприятия "СИБУР-Кстово" и "РусВинил". Он работает в корпорации с 2003 года, начав карьеру на заводе "СИБУР-Химпром" в Перми. Последовательно он занимал различные руководящие должности: в 2012–2016 годах работал в операционной дирекции корпоративных центров, отвечал за пластмассы и органический синтез. В 2016–2017 годах возглавлял предприятие "Уралоргсинтез" в Пермском крае.

Затем Дудукалов переехал в Тобольск, где руководил службой технического заказчика и отделом управления основными фондами на предприятиях СИБУРа. В 2021–2023 годах он работал в корпоративном центре компании, а с 2024 по январь 2026 года возглавлял предприятие "СИБУР-Нефтехим".

Преемником Николая Дудукалова на посту гендиректора "СИБУР-Нефтехима" стал Андрей Парамонов. Он работает в СИБУРе более 10 лет. Свою карьеру начал в 2015 году, продвигаясь по карьерной лестнице на предприятиях "ЗапСибНефтехим" и "СИБУР-Тобольск". В 2021–2023 годах Парамонов возглавлял предприятие "СИБУРИНТЕХ", а затем стал первым заместителем гендиректора Амурского газохимического комплекса, крупнейшего нефтегазохимического проекта на Дальнем Востоке.

