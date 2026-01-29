Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Экономика

Рост цен замедлился в Нижегородской области по итогам 2025 года

29 января 2026 13:00
Рост цен замедлился в Нижегородской области по итогам 2025 года

Фото: Александр Воложанин

По итогам 2025 года инфляция в Приволжском федеральном округе снизилась с 9,5% до 6,4%, что стало самым низким значением за последние пять лет. В Нижегородской области годовой прирост цен замедлился до 5,3% по сравнению с 8,9% в 2024 году — это наименьший показатель не только среди всех регионов округа, но и ниже среднероссийского уровня. Для региона такой результат стал минимальным за шесть лет, сообщили в пресс-службе управления по связям с общественностью и финграмотности ВВГУ ЦБ РФ.

В декабре темпы роста цен замедлились в девяти субъектах округа. В Ульяновской области и Татарстане уровень инфляции остался практически без изменений, а в Кировской области, Марий Эл и Башкортостане наблюдалось незначительное ускорение. При этом по сравнению с концом 2024 года годовая инфляция снизилась во всех регионах ПФО.

В декабре в округе продолжился рост цен на продукты, однако он оказался менее выраженным, чем месяцем ранее. Существеннее всего подорожали овощи — традиционно это связано с сезонным увеличением затрат на отопление и освещение тепличных хозяйств, а также ростом доли более дорогой импортной продукции.

В то же время в декабре в ПФО снизились цены на ряд продовольственных товаров, включая яйца, сахар, макаронные изделия и крупы. В Нижегородской области дополнительно подешевели некоторые виды мясной продукции.

Среди непродовольственных товаров второй месяц подряд снижались цены на моторное топливо, что обусловлено завершением ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих предприятий и сезонным сокращением спроса после завершения сельскохозяйственных работ.

Однако в декабре в округе и Нижегородской области наблюдалось подорожание электроники — смартфонов, телевизоров и компьютеров. Это объясняется увеличением спроса накануне новогодних праздников, а также вероятным включением в стоимость ожидаемого повышения ставки НДС с 1 января 2026 года.

На рынке услуг в декабре существенно подешевели турпутевки за границу. Основной причиной стало укрепление рубля.

Для закрепления тенденции к снижению инфляции до целевого уровня в 4% Банк России продолжает поддерживать высокий уровень ключевой ставки. Это позволяет сдерживать потребительский спрос, что, в свою очередь, способствует замедлению темпов роста цен. По прогнозу, в 2026 году инфляция составит 4-5%, а в дальнейшем стабилизируется вблизи 4%.

Ранее Росстат сообщил, что цены на товары и услуги в Нижегородской области за 2025 год выросли на 4,2%.

Напомним также, что аренда жилья в Нижнем Новгороде за год подешевела на 1%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфляция ЦБ РФ Цены
Поделиться:
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных