Более 20 ресторанов закрылось в Нижнем Новгороде в 2025 году Экономика

Фото: Анастасия Назарова

Более 20 ресторанов закрылось в Нижнем Новгороде за 2025 год, сообщил НИА "Нижний Новгород" глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в регионе Александр Котюсов.

"Точной статистики по количеству закрытий у меня нет, но по личным наблюдениям их действительно много больше, чем в 2024 году", - отметил эксперт.

Среди причин — рост аренды, расходов на персонал, удорожание продуктов и снижение потребительского спроса из-за общего охлаждения экономики.

По мнению Котюсова, массовое закрытие заведений общепита в областном центре ожидается и в 2026 году.