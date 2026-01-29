Нижегородский экономист Золотов высказался о грядущем росте цен Экономика

Фото: Александр Воложанин

Компании по всей стране начали пересматривать ценовую политику — темпы роста цен на товары и услуги ускоряются. Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Банка России. Главный фактор — повышение налога на добавленную стоимость.

С начала 2026 года ставка НДС выросла с 20% до 22%. Как отмечают аналитики, рост налоговой нагрузки закономерно отразился на себестоимости и, как следствие, на розничных ценах. Этот процесс подтверждают и сами представители бизнеса.

Центробанк в своём исследовании сообщил, что в январе предприятия зафиксировали заметное увеличение расходов.

"В числе значимых факторов роста затрат предприятия по-прежнему отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и логистических расходов, а также повышение НДС", — следует из обзора "Мониторинг предприятий".

Уже в первый месяц года производственные и отпускные цены начали расти активнее почти во всех секторах, за исключением добывающей промышленности. Сельское хозяйство — еще одно исключение, где цены снижаются четвёртый месяц подряд.

Ценовые ожидания компаний также продолжают расти. Январь стал четвертым месяцем подряд, когда бизнес ожидает ускорения инфляции. Оценка годового прироста цен на ближайшие три месяца достигла 10,4% — против 8,5% в декабре. Это максимальный уровень с весны 2022 года.

"Рост ценовых ожиданий предприятия напрямую связывают с увеличением налоговой нагрузки", — отмечается в отчете ЦБ РФ.

Наибольший рост цен прогнозируется в розничной торговле — до 15,7%. Минимальное увеличение — в аграрной отрасли, на уровне 3,8%.

Профессор ННГУ Александр Золотов в беседе с pravda-nn.ru напомнил, что бизнес был заранее предупрежден о возможном подорожании.

"НДС – это только часть цены. Цена может остаться для покупателя неизменной за счёт снижения прибыли, например. Но современная экономика такова, что большинство продавцов имеют возможность переложить возросшую налоговую нагрузку на цену", — сказал эксперт.

Экономист также подчеркнул, что в условиях рыночной конкуренции продавцы взвешивают последствия: повышение цены может сократить объемы продаж. Однако, если выручка от увеличения стоимости компенсирует потери, компании, скорее всего, пойдут на такой шаг.

По его мнению, рост цен будет контролируемым, но сам по себе рост инфляционных ожиданий становится сигналом для регулятора.

"Это может повлиять на решения Банка России по ключевой ставке и замедлить ее снижение", — добавил Золотов.

Центробанк подтвердил, что в дальнейшей денежно-кредитной политике будет учитывать сохраняющиеся "повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса".