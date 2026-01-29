Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 января 2026 13:00Рост цен замедлился в Нижегородской области по итогам 2025 года
29 января 2026 12:17Нижегородский экономист Золотов высказался о грядущем росте цен
29 января 2026 11:39Срок подачи заявлений для ответственных нижегородских компаний продлят
29 января 2026 10:43Нижегородцы стали чаще пользоваться услугой по социальной адаптации на рынке труда
28 января 2026 19:15Более 80 000 000 рублей взыскали с выксунской компании по решению суда
28 января 2026 18:02Около 54 тысяч консультаций провел центр "Мой бизнес" Нижегородской области за 2025 год
28 января 2026 17:29Специалисты отозвали декларации на нижегородские колбасы и сливочное масло
28 января 2026 16:55Собственника сельхозучастков в Нижегородской области обязали устранить зарастание
28 января 2026 15:36ВТБ существенно снизил ставки по рыночной ипотеке
28 января 2026 14:45Аренда жилья в Нижнем Новгороде за год подешевела на 1%
Экономика

Нижегородский экономист Золотов высказался о грядущем росте цен

29 января 2026 12:17 Экономика
Нижегородский экономист Золотов высказался о грядущем росте цен

Фото: Александр Воложанин

Компании по всей стране начали пересматривать ценовую политику — темпы роста цен на товары и услуги ускоряются. Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Банка России. Главный фактор — повышение налога на добавленную стоимость.

С начала 2026 года ставка НДС выросла с 20% до 22%. Как отмечают аналитики, рост налоговой нагрузки закономерно отразился на себестоимости и, как следствие, на розничных ценах. Этот процесс подтверждают и сами представители бизнеса.

Центробанк в своём исследовании сообщил, что в январе предприятия зафиксировали заметное увеличение расходов.

"В числе значимых факторов роста затрат предприятия по-прежнему отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и логистических расходов, а также повышение НДС", — следует из обзора "Мониторинг предприятий".

Уже в первый месяц года производственные и отпускные цены начали расти активнее почти во всех секторах, за исключением добывающей промышленности. Сельское хозяйство — еще одно исключение, где цены снижаются четвёртый месяц подряд.

Ценовые ожидания компаний также продолжают расти. Январь стал четвертым месяцем подряд, когда бизнес ожидает ускорения инфляции. Оценка годового прироста цен на ближайшие три месяца достигла 10,4% — против 8,5% в декабре. Это максимальный уровень с весны 2022 года.

"Рост ценовых ожиданий предприятия напрямую связывают с увеличением налоговой нагрузки", — отмечается в отчете ЦБ РФ.

Наибольший рост цен прогнозируется в розничной торговле — до 15,7%. Минимальное увеличение — в аграрной отрасли, на уровне 3,8%.

Профессор ННГУ Александр Золотов в беседе с pravda-nn.ru напомнил, что бизнес был заранее предупрежден о возможном подорожании.

"НДС – это только часть цены. Цена может остаться для покупателя неизменной за счёт снижения прибыли, например. Но современная экономика такова, что большинство продавцов имеют возможность переложить возросшую налоговую нагрузку на цену", — сказал эксперт.

Экономист также подчеркнул, что в условиях рыночной конкуренции продавцы взвешивают последствия: повышение цены может сократить объемы продаж. Однако, если выручка от увеличения стоимости компенсирует потери, компании, скорее всего, пойдут на такой шаг.

По его мнению, рост цен будет контролируемым, но сам по себе рост инфляционных ожиданий становится сигналом для регулятора.

"Это может повлиять на решения Банка России по ключевой ставке и замедлить ее снижение", — добавил Золотов.

Центробанк подтвердил, что в дальнейшей денежно-кредитной политике будет учитывать сохраняющиеся "повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЦБ РФ Цены экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных