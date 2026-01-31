Нижегородские рестораторы жалуются на высокие комиссии сервисов доставки

Фото:
Онлайн-доставка еды продолжает набирать популярность, но для ресторанов такая практика оборачивается значительными потерями.
Как НИА "Нижний Новгород" заявил Александр Котюсов, глава нижегородского представительства Федерации рестораторов и отельеров России, комиссии, которые берут агрегаторы, достигают 30-37%. Это делает сотрудничество с ними почти убыточным.
"Для нас такие условия крайне невыгодны. Но поскольку услуга востребована, мы вынуждены ей пользоваться", - заключил ресторатор.
Напомним, что в Нижнем Новгороде массово закрываются заведения общепита.
