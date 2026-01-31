В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Экономика

Нижегородские рестораторы жалуются на высокие комиссии сервисов доставки

31 января 2026 13:00 Экономика
Нижегородские рестораторы жалуются на высокие комиссии сервисов доставки

Фото: Анастасия Назарова

Онлайн-доставка еды продолжает набирать популярность, но для ресторанов такая практика оборачивается значительными потерями.

Как НИА "Нижний Новгород" заявил Александр Котюсов, глава нижегородского представительства Федерации рестораторов и отельеров России, комиссии, которые берут агрегаторы, достигают 30-37%. Это делает сотрудничество с ними почти убыточным.

"Для нас такие условия крайне невыгодны. Но поскольку услуга востребована, мы вынуждены ей пользоваться", - заключил ресторатор. 

Напомним, что в Нижнем Новгороде массово закрываются заведения общепита. 

Теги:
Александр Котюсов бизнес Рестораны
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных