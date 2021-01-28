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Происшествия

Сильная метель надвигается на Нижний Новгород, есть вероятность ЧС

04 февраля 2021 14:42  [144] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сильная метель, которая ухудшит видимость до 500 метров, надвигается на Нижний Новгород. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поясняет, что метель ожидается сегодня в ночь с 4 на 5 января и завтра днем. Возможно, что это неблагоприятное погодное явление продлится и в ночь с 5 на 6 января.

Во время метели порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, видимость ухудшится до 500 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, а также нарушений в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения строительных кранов, слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.

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Теги:
МЧС Погода ЧС
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