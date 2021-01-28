Сильная метель надвигается на Нижний Новгород, есть вероятность ЧС

Фото:
Сильная метель, которая ухудшит видимость до 500 метров, надвигается на Нижний Новгород. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поясняет, что метель ожидается сегодня в ночь с 4 на 5 января и завтра днем. Возможно, что это неблагоприятное погодное явление продлится и в ночь с 5 на 6 января.
Во время метели порывы ветра будут достигать 12-17 м/с, видимость ухудшится до 500 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.
В связи с неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, а также нарушений в работе систем ЖКХ.
Возможны обрушения строительных кранов, слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+