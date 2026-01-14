На нижегородский автобус упал столб, сбитый грузовиком: есть пострадавший Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде женщина получила травмы в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 13 января около 13:30 на улице Фруктовой. 51-летний водитель грузового автомобиля "Шакман" при движении задним ходом наехал на опору электроосвещения. В результате столкновения столб упал и задел автобус ЛиАЗ. В момент происшествия из салона выходила 71-летняя женщина — она получила телесные повреждения.

Пострадавшую осмотрели врачи скорой помощи. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту происшествия проводится проверка.

