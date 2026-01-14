10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Происшествия

На нижегородский автобус упал столб, сбитый грузовиком: есть пострадавший

14 января 2026 15:10
На нижегородский автобус упал столб, сбитый грузовиком: есть пострадавший

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде женщина получила травмы в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла 13 января около 13:30 на улице Фруктовой. 51-летний водитель грузового автомобиля "Шакман" при движении задним ходом наехал на опору электроосвещения. В результате столкновения столб упал и задел автобус ЛиАЗ. В момент происшествия из салона выходила 71-летняя женщина — она получила телесные повреждения.

Пострадавшую осмотрели врачи скорой помощи. Госпитализация ей не потребовалась. 

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на водителя автобуса в Заволжье. Также стало известно, что 126 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области за время новогодних каникул. 

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на водителя автобуса в Заволжье. Также стало известно, что 126 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области за время новогодних каникул.

Теги:
автобусы Госавтоинспекция ДТП
