У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 января 2026 11:08Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-замгубернатора Англичанинова
14 января 2026 10:07Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении ледяной глыбы на нижегородку
14 января 2026 09:33Нижегородка пять дней жила с умершей матерью, отказываясь ее хоронить
13 января 2026 19:39Нижегородцы обеднели почти на 19 млн рублей в праздники
13 января 2026 17:00Экс-директора нижегородского детдома "Надежда" будут судить за растрату
13 января 2026 16:45Дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда
13 января 2026 16:29Неизвестный напал на водителя автобуса в Заволжье
13 января 2026 15:42Охранник дзержинского химпредприятия умер в автобусе
13 января 2026 13:59Мошенники втянули нижегородца в преступную схему под видом спецоперации
13 января 2026 11:00СК возбудил дело после травмирования женщины наледью в Выксе
Происшествия

Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-замгубернатора Англичанинова

14 января 2026 11:08 Происшествия
Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-замгубернатора Англичанинова

Бывшего замгубернатора и экс-министра строительства Нижегородской области Валерия Англичанинова попросили приговорить к десяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при возведении ЖК "Дом на Горького". Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

По версии следствия, Англичанинов, возглавлявший компании "Строймаштрейд" и "Интерсити", участвовал в схеме, позволившей обойти систему эскроу-счетов, предназначенную для защиты интересов дольщиков. Через эту фирму, как утверждают правоохранители, продавались квартиры, приобретённые у застройщика "Интерсити" почти по себестоимости, при этом средства дольщиков аккумулировались вне контроля банков.

Строительство жилого комплекса затянулось на годы и завершилось лишь в 2024 году. Власти региона были вынуждены вмешаться: замгубернатора Сергей Морозов встретился с дольщиками, а также обратился в федеральный Фонд развития территорий и инициировал банкротство "Интерсити". После изъятия земельного участка с недостроенным объектом, завершением проекта занялся другой застройщик — компания "Хутор". В итоге "Дом на Горького" ввели в эксплуатацию лишь в сентябре 2025 года. В декабре дольщики получили ключи от долгожданных квартир. 

Англичанинова арестовали в октябре 2023 года. По данным следствия, он причастен к хищению почти 274 млн рублей, собранных с участников долевого строительства. Через месяц после ареста он уже был осужден в Москве по другому делу — суд приговорил его к четырём годам лишения свободы за мошенничество при строительстве жилого дома для сотрудников Центра радиоэлектронной разведки ФСБ в подмосковном Чехове.

Сам Англичанинов настаивает, что в случае с подмосковным проектом задержка произошла по вине местных властей. Он обжаловал приговор, однако апелляция оставила его в силе.

В рамках нижегородского дела сторона защиты заявила, что строительство "Дома на Горького" было затруднено начавшимися в 2022 году работами по прокладке метро, из-за чего был перекрыт подъезд к стройке. Однако прокуратура отвергла этот аргумент, отметив, что при соблюдении графика с 2015 года объект был бы завершён задолго до начала метростроя.

На следующем судебном заседании Валерий Англичанинов должен выступить с ответом на обвинения прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Турция выдала России экс-застройщика ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Прокуратура Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
13 января 2026 17:00Экс-директора нижегородского детдома "Надежда" будут судить за растрату
29 декабря 2025 19:17Нижегородский экс-чиновник Бортников останется под стражей до 9 февраля
04 декабря 2025 13:57Олега Лавричева приговорили к 6 годам колонии
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных