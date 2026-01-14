Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-замгубернатора Англичанинова Происшествия

Бывшего замгубернатора и экс-министра строительства Нижегородской области Валерия Англичанинова попросили приговорить к десяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при возведении ЖК "Дом на Горького". Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

По версии следствия, Англичанинов, возглавлявший компании "Строймаштрейд" и "Интерсити", участвовал в схеме, позволившей обойти систему эскроу-счетов, предназначенную для защиты интересов дольщиков. Через эту фирму, как утверждают правоохранители, продавались квартиры, приобретённые у застройщика "Интерсити" почти по себестоимости, при этом средства дольщиков аккумулировались вне контроля банков.

Строительство жилого комплекса затянулось на годы и завершилось лишь в 2024 году. Власти региона были вынуждены вмешаться: замгубернатора Сергей Морозов встретился с дольщиками, а также обратился в федеральный Фонд развития территорий и инициировал банкротство "Интерсити". После изъятия земельного участка с недостроенным объектом, завершением проекта занялся другой застройщик — компания "Хутор". В итоге "Дом на Горького" ввели в эксплуатацию лишь в сентябре 2025 года. В декабре дольщики получили ключи от долгожданных квартир.

Англичанинова арестовали в октябре 2023 года. По данным следствия, он причастен к хищению почти 274 млн рублей, собранных с участников долевого строительства. Через месяц после ареста он уже был осужден в Москве по другому делу — суд приговорил его к четырём годам лишения свободы за мошенничество при строительстве жилого дома для сотрудников Центра радиоэлектронной разведки ФСБ в подмосковном Чехове.

Сам Англичанинов настаивает, что в случае с подмосковным проектом задержка произошла по вине местных властей. Он обжаловал приговор, однако апелляция оставила его в силе.

В рамках нижегородского дела сторона защиты заявила, что строительство "Дома на Горького" было затруднено начавшимися в 2022 году работами по прокладке метро, из-за чего был перекрыт подъезд к стройке. Однако прокуратура отвергла этот аргумент, отметив, что при соблюдении графика с 2015 года объект был бы завершён задолго до начала метростроя.

На следующем судебном заседании Валерий Англичанинов должен выступить с ответом на обвинения прокуратуры.

