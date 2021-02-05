Открытие Private Banking провел совместную акцию с платежной системой Mastercard Бизнес

Открытие Private Banking - подразделение по работе с состоятельными клиентами банка "Открытие" – совместно с международной платежной системой Маstercard провели акцию "Выиграйте эксклюзивный формат шопинга!".

В пресс-службе банка пояснили, что по условиям акции участники должны были в течение двух месяцев совершить с использованием карты World Mastercard Black Edition или World Elite Mastercard покупки в ЦУМ или ДЛТ, либо через интернет-магазин ЦУМа с доставкой в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму свыше 150 тысяч рублей; поддерживать общий транзакционный оборот на сумму не менее 300 тысяч рублей в месяц, совершая покупки с использованием карты в любых торгово-сервисных предприятиях на территории проведения акции; оформить карту лояльности ЦУМа или ДЛТ.

В акции участвовали клиенты Открытие Private Banking в Москве и Санкт-Петербурге, держатели карт World Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard.

Все клиенты банка, выполнившие эти условия, получили двойные бонусы на карту лояльности ЦУМ или ДЛТ. Главный приз - сессию VIP-шопинга в ЦУМе на 600 тысяч рублей с персональным стилистом - выиграл клиент банка из Санкт-Петербурга.