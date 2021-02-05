Новая схема на Циолковского
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
05 февраля 2021 16:19  [66] Открытие Private Banking провел совместную акцию с платежной системой Mastercard
05 февраля 2021 10:08  [157] Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка "Открытие" возглавил Александр Пахомов
05 февраля 2021 09:44  [199] Директор нижегородской организации подделал документы для проведения капремонта домов
04 февраля 2021 19:23  [283] Звание "Заслуженный предприниматель" впервые присвоят в Нижегородской области
04 февраля 2021 18:40  [351] Руководство завода Свердлова опровергает информацию о массовом увольнении
04 февраля 2021 17:17  [280] Руководство завода им. Свердлова заявляет о вхождении в Ростех в ближайшее время
04 февраля 2021 15:27  [197] Новая станция ЖБО в Нижнем Новгороде позволила снизить нелегально утилизированные отходы
04 февраля 2021 10:57  [274] Предприниматели Большого Болдина представили новые инвестпроекты
03 февраля 2021 18:57  [378] ОМК присоединит трубный завод в Татарстане к Выксунскому метзаводу
03 февраля 2021 17:34  [314] Молочная ферма за 230 млн рублей начнет работать в Большеболдинском районе в 2021 году
Бизнес

Открытие Private Banking провел совместную акцию с платежной системой Mastercard

05 февраля 2021 16:19  [66] Бизнес

Открытие Private Banking - подразделение по работе с состоятельными клиентами банка "Открытие" – совместно с международной платежной системой Маstercard провели акцию "Выиграйте эксклюзивный формат шопинга!".

В пресс-службе банка пояснили, что по условиям акции участники должны были в течение двух месяцев совершить с использованием карты World Mastercard Black Edition или World Elite Mastercard покупки в ЦУМ или ДЛТ, либо через интернет-магазин ЦУМа с доставкой в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму свыше 150 тысяч рублей; поддерживать общий транзакционный оборот на сумму не менее 300 тысяч рублей в месяц, совершая покупки с использованием карты в любых торгово-сервисных предприятиях на территории проведения акции; оформить карту лояльности ЦУМа или ДЛТ.

В акции участвовали клиенты Открытие Private Banking в Москве и Санкт-Петербурге, держатели карт World Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard.

Все клиенты банка, выполнившие эти условия, получили двойные бонусы на карту лояльности ЦУМ или ДЛТ. Главный приз - сессию VIP-шопинга в ЦУМе на 600 тысяч рублей с персональным стилистом - выиграл клиент банка из Санкт-Петербурга.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph