Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Новая схема на Циолковского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
09 февраля 2021 15:04  [84] Нижегородские социальные предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей
09 февраля 2021 13:12  [92] Банк "Открытие" представляет бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"
09 февраля 2021 09:52  [201] Открытие Private Banking пригласил клиентов в один из крупнейших планетариев и музеев науки на планете
08 февраля 2021 18:59  [191] Нижегородский АПК в 2020 году увеличил производство молока на 17%
08 февраля 2021 14:29  [214] Банк "Открытие" снизил ставки по льготной ипотеке
08 февраля 2021 11:39  [202] Нижегородские предприниматели получили кредиты на 10,5 млрд рублей по господдержке
05 февраля 2021 16:19  [313] Открытие Private Banking провел совместную акцию с платежной системой Mastercard
05 февраля 2021 10:08  [378] Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка "Открытие" возглавил Александр Пахомов
05 февраля 2021 09:44  [434] Директор нижегородской организации подделал документы для проведения капремонта домов
04 февраля 2021 19:23  [438] Звание "Заслуженный предприниматель" впервые присвоят в Нижегородской области
Бизнес

Нижегородские социальные предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей

09 февраля 2021 15:04  [84] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Социальные предприниматели Нижегородской области в 2021 году смогут получить гранты до 500 тысяч рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Получателями могут стать участники реестра социальных предприятий.

"В прошлом году Нижегородская область вошла в ТОП-5 по числу участников реестра социальных предприятий. В него включено более 160 организаций. У каждой из них есть нужные и важные для региона проекты. Социальные предприниматели не только помогают людям, но и создают новые рабочие места, меняют к лучшему ситуацию в самых разных населенных пунктах. В числе проектов - реабилитационные и оздоровительные центры, организации дополнительного образования, социальные такси и парикмахерские, патронажные службы", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что деньги гранта предприниматели смогут использовать на пополнение основных средств, рекламу, оформление интеллектуальной собственности, аренду или ремонт нежилого помещения, аренду техники, оплату услуг ЖКХ, электроснабжения, связи.

"Такая поддержка нужна компаниям, которые уже готовы нарастить свои обороты и масштабировать бизнес", - пояснил Глеб Никитин.

Официальное подтверждение статуса социального предприятия дает возможность представителям МСП пользоваться и другими мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, грантовые конкурсы, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Малый и средний бизнес
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph