Нижегородские социальные предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Социальные предприниматели Нижегородской области в 2021 году смогут получить гранты до 500 тысяч рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Получателями могут стать участники реестра социальных предприятий.

"В прошлом году Нижегородская область вошла в ТОП-5 по числу участников реестра социальных предприятий. В него включено более 160 организаций. У каждой из них есть нужные и важные для региона проекты. Социальные предприниматели не только помогают людям, но и создают новые рабочие места, меняют к лучшему ситуацию в самых разных населенных пунктах. В числе проектов - реабилитационные и оздоровительные центры, организации дополнительного образования, социальные такси и парикмахерские, патронажные службы", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что деньги гранта предприниматели смогут использовать на пополнение основных средств, рекламу, оформление интеллектуальной собственности, аренду или ремонт нежилого помещения, аренду техники, оплату услуг ЖКХ, электроснабжения, связи.

"Такая поддержка нужна компаниям, которые уже готовы нарастить свои обороты и масштабировать бизнес", - пояснил Глеб Никитин.

Официальное подтверждение статуса социального предприятия дает возможность представителям МСП пользоваться и другими мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, грантовые конкурсы, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.