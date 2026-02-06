В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 февраля 2026 18:42Нижегородские приставы оштрафовали банк на 100 000 рублей за коллекторов
06 февраля 2026 17:00Более 365 млн рублей направят на развитие нижегородского агробизнеса
06 февраля 2026 15:26Около 60 обучающих вебинаров по маркировке "Честный знак" пройдет в феврале
06 февраля 2026 13:16Более 13 тысяч тонн продукции из Нижегородской области отправили за границу
06 февраля 2026 12:29Прием заявок на второй сезон проекта "СВОё дело" стартовал в Нижегородской области
06 февраля 2026 12:15В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
05 февраля 2026 19:46Три нижегородские компании участвуют в закупочной сессии конференции "Сделано в России. Выбирают в мире"
05 февраля 2026 15:27Новое авто в Нижегородской области обойдется в среднем в 2,6 млн рублей
05 февраля 2026 15:09Экспертиза одобрила проект 1-го дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 14:00Около 100 школьников и студентов приняли участие в шестом муниципальном форуме "Взлет. Промышленный старт"
Экономика

Нижегородские приставы оштрафовали банк на 100 000 рублей за коллекторов

06 февраля 2026 18:42 Экономика
Нижегородские приставы оштрафовали банк на 100 000 рублей за коллекторов

В Нижегородской области банк оштрафовали за незаконные действия при попытке взыскания просроченной задолженности. Поводом стала жалоба местной жительницы, чьи персональные данные были раскрыты третьим лицам. 

Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону, сотрудники банка без письменного согласия должницы встречались и разговаривали с ее соседями, пытаясь таким образом повлиять на возврат долга. Более того, представители кредитной организации не предупредили собеседников о ведении аудиозаписи разговора, что также является нарушением закона.

После проведения административного расследования надзорный орган составил протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). В результате банк был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 100 тысяч рублей.

ГУФССП напоминает, что граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями со стороны коллекторов или банков, могут обратиться в отдел по надзору за их деятельностью. Жалобы принимаются как в письменной форме, так и при личном обращении.

Ранее юрист рассказал, что что можно и что нельзя коллекторам и куда жаловаться на нарушения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Судебные приставы Штраф
Поделиться:
Новости по теме
28 января 2026 19:15Более 80 000 000 рублей взыскали с выксунской компании по решению суда
23 января 2026 09:51Приставы разыскали 206 нижегородцев, скрывавшихся от суда и следствия
12 декабря 2025 10:47Нижегородские коллекторы и МФО получили штрафы на 20 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных