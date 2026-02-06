Нижегородские приставы оштрафовали банк на 100 000 рублей за коллекторов Экономика

В Нижегородской области банк оштрафовали за незаконные действия при попытке взыскания просроченной задолженности. Поводом стала жалоба местной жительницы, чьи персональные данные были раскрыты третьим лицам.

Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону, сотрудники банка без письменного согласия должницы встречались и разговаривали с ее соседями, пытаясь таким образом повлиять на возврат долга. Более того, представители кредитной организации не предупредили собеседников о ведении аудиозаписи разговора, что также является нарушением закона.

После проведения административного расследования надзорный орган составил протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). В результате банк был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 100 тысяч рублей.

ГУФССП напоминает, что граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями со стороны коллекторов или банков, могут обратиться в отдел по надзору за их деятельностью. Жалобы принимаются как в письменной форме, так и при личном обращении.

