Экономика

В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале

06 февраля 2026 12:15 Экономика
В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале

Фото: freepik.com

Курс российского рубля в I квартале 2026 года может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость. По прогнозам экспертов «ВТБ Мои Инвестиции», пара CNY/RUB способна опуститься к отметке 12 с текущих уровней около 11,0. Основным негативным фактором стало резкое снижение цен на нефть.

«Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортёров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в 1 квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар», - говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют курс USD/RUB на уровне 90-95 рублей за доллар.

Средняя цена российской нефти по итогам декабря составила $39,18 за баррель, а с учетом санкционного дисконта к Brent, достигшего $27, фактическая цена приблизилась к $35. Для компенсации выпадающих доходов Минфин увеличил объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила: с 6 февраля ежедневные продажи выросли до 11,9 млрд рублей против 0,1 млрд в ноябре. Это оказывает краткосрочную поддержку курсу.

Однако косвенные индикаторы указывают на усиление спроса на иностранную валюту. Статистика по продажам валюты экспортерами запаздывает, но накопленные факторы создают предпосылки для ослабления рубля.

Теги:
ВТБ Деньги Прогноз
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных