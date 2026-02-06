Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Около 60 обучающих вебинаров по маркировке "Честный знак" пройдет в феврале

06 февраля 2026 15:26 Экономика
Около 60 обучающих вебинаров по маркировке Честный знак пройдет в феврале

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские производители и торговые компании приглашаются на бесплатное обучение по работе с маркировкой разных групп товаров. В феврале состоится около 60 бесплатных вебинаров на онлайн-платформе «Честный знак».

«Система «Честный знак» позволяет узнать, как и где был произведен товар, на каком этапе продажи сейчас находится. Обучение организовано для производителей и торговых организаций. В феврале состоятся вебинары, посвященные маркировке остатков товаров легкой промышленности, моторных масел, муки, круп и меда, товаров для дома и интерьера, ветеринарных препаратов и кормов, сладостей и кондитерских изделий», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова.

Список вебинаров постоянно пополняется, следить за изменениями, а также зарегистрироваться на участие в них можно на сайте.

Обучение работе с маркировкой разных групп товаров дополняет инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика.

Консультации по работе с системой маркировки «Честный знак» можно получить в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области при личном обращении и по телефону: 8 (800) 301-29-94. Кроме того, специалисты центра «Мой бизнес» и регионального Минпрома проводят онлайн-консультации. Подключиться к чату можно по ссылке: https://t.me/+m4RyK9aM0Ww1NWQ6.

Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

