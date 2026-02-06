Три нижегородские компании участвуют в закупочной сессии конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" Экономика

Фото: предоставлено организаторами

Три нижегородские компании принимают участие в закупочной сессии на Всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире», которая проходит с 3 по 5 февраля в Казани.

Региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ НО) оказал содействие местным производителям-участникам закупочной сессии в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». ЦПЭ НО взял на себя расходы на оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП, услуги переводчиков и организацию деловых встреч с иностранными партнёрами.

«В закупочной сессии на всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире» принимают участие компании из 22 регионов России, а также иностранные импортеры из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Турции, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Мероприятие позволяет нижегородским компаниям презентовать свою продукцию, расширить рынки сбыта и укрепить позиции на российском и международном уровне. На сегодняшний день региональные предприятия уже успели провести более 30 переговоров с потенциальными партнерами», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ НО можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).