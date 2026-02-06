В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 февраля 2026 18:42Нижегородские приставы оштрафовали банк на 100 000 рублей за коллекторов
06 февраля 2026 17:00Более 365 млн рублей направят на развитие нижегородского агробизнеса
06 февраля 2026 15:26Около 60 обучающих вебинаров по маркировке "Честный знак" пройдет в феврале
06 февраля 2026 13:16Более 13 тысяч тонн продукции из Нижегородской области отправили за границу
06 февраля 2026 12:29Прием заявок на второй сезон проекта "СВОё дело" стартовал в Нижегородской области
06 февраля 2026 12:15В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
05 февраля 2026 19:46Три нижегородские компании участвуют в закупочной сессии конференции "Сделано в России. Выбирают в мире"
05 февраля 2026 15:27Новое авто в Нижегородской области обойдется в среднем в 2,6 млн рублей
05 февраля 2026 15:09Экспертиза одобрила проект 1-го дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 14:00Около 100 школьников и студентов приняли участие в шестом муниципальном форуме "Взлет. Промышленный старт"
Экономика

Три нижегородские компании участвуют в закупочной сессии конференции "Сделано в России. Выбирают в мире"

05 февраля 2026 19:46 Экономика
Три нижегородские компании участвуют в закупочной сессии конференции Сделано в России. Выбирают в мире

Фото: предоставлено организаторами

Три нижегородские компании принимают участие в закупочной сессии на Всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире», которая проходит с 3 по 5 февраля в Казани.

Региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ НО) оказал содействие местным производителям-участникам закупочной сессии в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». ЦПЭ НО взял на себя расходы на оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП, услуги переводчиков и организацию деловых встреч с иностранными партнёрами.

«В закупочной сессии на всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире» принимают участие компании из 22 регионов России, а также иностранные импортеры из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Турции, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Мероприятие позволяет нижегородским компаниям презентовать свою продукцию, расширить рынки сбыта и укрепить позиции на российском и международном уровне. На сегодняшний день региональные предприятия уже успели провести более 30 переговоров с потенциальными партнерами», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ НО можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг Экспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных