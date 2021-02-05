Память основателя города Георгия Всеволодовича почтили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Память основателя города - великого князя Георгия Всеволодовича - и его духовного наставника - епископа Симона Суздальского - почтили в Нижнем Новгороде 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В торжественных мероприятиях приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Гордумы Олег Лавричев.

В Кафедральном соборе Александра Невского сегодня встретили ##561980##образ епископа Симона. В Михайлово-Архангельском соборе Нижегородского Кремля прошел молебен. Кроме того, нижегородцы традиционно возложили цветы к памятнику Георгия Всеволодовича и Симона Суздальского в Нижегородском кремле.

Собравшиеся отметили, что особую важность празднику придает предстоящий юбилей Нижнего Новгорода.

"Основанный 800 лет назад, в 2021 году Нижний Новгород обретает новый облик. Сейчас в городе реализуются сотни проектов, инициатив, ведется масштабная реконструкция культурно-исторических объектов. Все это позволит сделать городское пространство современнее, а жизнь нижегородцев – комфортнее", - сказал Андрей Гнеушев.

"Георгий Всеволодович заложил наш город как оборонительный рубеж, но сам князь мудро решал возникающие вопросы мирным путём. Ещё 800 лет назад на месте Нижнего Новгорода был лес, а теперь это город-миллионник с развитой инфраструктурой и богатейшей историей. В рамках подготовки к юбилейным торжествам Нижний Новгород ждут большие преобразования, благоустройство, реставрация объектов культурного наследия", - отметил Юрий Шалабаев.

Евгений Люлин обратил внимание присутствующих на то, что сам образ великого князя повлиял на будущий облик и развитие заложенного им города.

"Нижегородский Кремль, Михайло-Архангельский собор, Благовещенский монастырь – знаковые объекты были заложены еще при Георгии Всеволодовиче. Они много раз перестраивались, но стоят на тех же местах, что и тогда, и остаются для нижегородцев важнейшими историческими и культурными ориентирами, заставляя гордиться славными делами князя-основателя и историей родного края", - сказал он.

"Великий князь Георгий Всеволодович – один из немногих князей русских, причисленных к лику святых, и единственный из святых основатель города Древней Руси. Он остается в памяти предков и вдохновляет быть достойными продолжателями его дел", - добавил Олег Лавричев.

Обращаясь к участникам мероприятия, владыка Георгий поздравил собравшихся с важнейшим для города днем. Отметим, что День почитания памяти основателя города включен в Устав как общегородской праздник.

"В день рождения нашего града хочется пожелать нижегородцам мира, тепла, любви и согласия во всём. Храните добро в душе, делитесь им со своими близкими, и пусть любовь к родному городу всегда будет в ваших сердцах", - заключил он.

СПРАВКА:

Нижний Новгород – единственный город, основанный святым: в середине XVII века Православной церковью князь Георгий Всеволодович был причислен к лику святых за мученическую смерть во время битвы. В Михайлово-Архангельском соборе Нижегородского Кремля хранится икона Георгия с частицей его мощей.