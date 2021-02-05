Новая схема на Циолковского
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2021 17:48  [29] Память основателя города Георгия Всеволодовича почтили в Нижнем Новгороде
17 февраля 2021 17:43  [37] Нижегородцы могут пожаловаться на некачественно расчищенные дороги по "горячей линии"
17 февраля 2021 17:32  [63] Роддом №6 Сормовского района – закрыт, ремонт посчитали нерентабельным
17 февраля 2021 15:57  [172] Путин рассказал о продовольственных сертификатах для малоимущих
17 февраля 2021 15:24  [128] Колокольня в Нижегородском кремле станет доступна для посетителей летом 2021 года
17 февраля 2021 15:18  [382] Восемь сотрудников пищеблоков в нижегородских школах и детсадах отстранены от работы
17 февраля 2021 14:51  [120] Евгений Люлин участвовал в торжественной встрече иконы святителя Симона в Нижнем Новгороде
17 февраля 2021 14:32  [149] Около 24 км дороги в Варнавинском районе будет отремонтировано в 2021 году
17 февраля 2021 14:22  [138] "Студенческие отряды помогают людям обрести новых друзей, получить профессию и новые навыки", - Глеб Никитин
17 февраля 2021 13:36  [393] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 12 районах Нижегородской области
Общество

Память основателя города Георгия Всеволодовича почтили в Нижнем Новгороде

17 февраля 2021 17:48  [29] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Память основателя города - великого князя Георгия Всеволодовича - и его духовного наставника - епископа Симона Суздальского - почтили в Нижнем Новгороде 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В торжественных мероприятиях приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Гордумы Олег Лавричев.

В Кафедральном соборе Александра Невского сегодня встретили ##561980##образ епископа Симона. В Михайлово-Архангельском соборе Нижегородского Кремля прошел молебен. Кроме того, нижегородцы традиционно возложили цветы к памятнику Георгия Всеволодовича и Симона Суздальского в Нижегородском кремле.

Собравшиеся отметили, что особую важность празднику придает предстоящий юбилей Нижнего Новгорода. 

"Основанный 800 лет назад, в 2021 году Нижний Новгород обретает новый облик. Сейчас в городе реализуются сотни проектов, инициатив, ведется масштабная реконструкция культурно-исторических объектов. Все это позволит сделать городское пространство современнее, а жизнь нижегородцев – комфортнее", - сказал Андрей Гнеушев.

"Георгий Всеволодович заложил наш город как оборонительный рубеж, но сам князь мудро решал возникающие вопросы мирным путём. Ещё 800 лет назад на месте Нижнего Новгорода был лес, а теперь это город-миллионник с развитой инфраструктурой и богатейшей историей. В рамках подготовки к юбилейным торжествам Нижний Новгород ждут большие преобразования, благоустройство, реставрация объектов культурного наследия", - отметил Юрий Шалабаев.

Евгений Люлин обратил внимание присутствующих на то, что сам образ великого князя повлиял на будущий облик и развитие заложенного им города.

"Нижегородский Кремль, Михайло-Архангельский собор, Благовещенский монастырь – знаковые объекты были заложены еще при Георгии Всеволодовиче. Они много раз перестраивались, но стоят на тех же местах, что и тогда, и остаются для нижегородцев важнейшими историческими и культурными ориентирами, заставляя гордиться славными делами князя-основателя и историей родного края", - сказал он.

"Великий князь Георгий Всеволодович – один из немногих князей русских, причисленных к лику святых, и единственный из святых основатель города Древней Руси. Он остается в памяти предков и вдохновляет быть достойными продолжателями его дел", - добавил Олег Лавричев.

Обращаясь к участникам мероприятия, владыка Георгий поздравил собравшихся с важнейшим для города днем. Отметим, что День почитания памяти основателя города включен в Устав как общегородской праздник.

"В день рождения нашего града хочется пожелать нижегородцам мира, тепла, любви и согласия во всём. Храните добро в душе, делитесь им со своими близкими, и пусть любовь к родному городу всегда будет в ваших сердцах", - заключил он.

СПРАВКА:

Нижний Новгород – единственный город, основанный святым: в середине XVII века Православной церковью князь Георгий Всеволодович был причислен к лику святых за мученическую смерть во время битвы. В Михайлово-Архангельском соборе Нижегородского Кремля хранится икона Георгия с частицей его мощей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода История Памятные даты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph