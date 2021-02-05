Спектакль "Остановка" пройдет в нижегородском "Юпитере" 8 марта

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Спектакль "Остановка" пройдет в нижегородском КЗ "Юпитер" 8 марта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, "Остановка" - это комедийный спектакль о любви.
"Полина богатая и взбалмошная дамочка. Кирилл бедный архивариус из музея. Она оказалась на остановке из чистого каприза, сбежав от своего жениха. Кирилл ехал с работы домой. Они из разных миров, но оба отрезаны от мира разгулявшимся ураганом и вынуждены спасаться от холода в объятиях друг друга. Их встреча - угроза их уже сложившейся личной жизни", - говорится в сообщении.
В ролях: Анна Старшенбаум, Евгений Пронин, Михаил Башкатов
Режиссер: Валерий Саркисов
Сценография: Валерий Саркисов
Костюмы: Ольга Таланова
По пьесе Ольги Степновой
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