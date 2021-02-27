Рекордное количество снега выпало в Нижнем Новгороде в феврале Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рекордное количество снега выпало в Нижнем Новгороде в феврале. Об этом рассказал заместитель директора департамента благоустройства администрации города Алексей Краснов на своей странице в соцсети Facebook.

"Получил от Верхне-Волжского УГМС справку, где сказано, что за всю историю наблюдений столько снега в Нижнем Новгороде не выпадало никогда", - написал он.

Согласно информации, в нагорной части за последний зимний месяц выпало 246% осадков от средних многолетних значений. Высота снежного покрова составила 91 мм, когда обычно достигает только 37 мм. Последний рекорд был установлен в 2001 году, когда выпало 219% (81 мм) осадков.

В Заречной части выпало 260% (78 мм) осадков. Ранее рекорд был установлен в 1966 году - 257% осадков (77мм).

Напомним, что в феврале синоптики неоднократно рассказывали об аномалиях в виде снегопадов в Нижегородской области. По информации синоптиков, на территории Нижегородской области только 12, 13 и 14 февраля 2021 года выпало от 40 до 90% месячной нормы снега. За двое суток высота снежного покрова в регионе выросла на 15-25 см. Снежную погоду обещают нижегородцам и на 8 марта.