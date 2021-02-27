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Общество

Княгининцы отпраздновали "Масленичный Разгуляй"

11 марта 2021 18:36  [72] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Жители Княгинина отпраздновали "Масленичный Разгуляй" на "Бульваре желаний", который был благоустроен по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2019-2020 гг. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

За преображение заброшенной территории рядом с городским стадионом активно выступили жители, а местные власти поддержали это начинание. В ходе благоустройства этот участок очистили от аварийных и гнилых деревьев, заасфальтировали тротуары, вдоль речки Княгинки появились деревянные прогулочные дорожки, выполненные из натуральной лиственницы. Также были установлены лавочки, урны и фонари, появилась система видеонаблюдения. А нынешней зимой здесь построили горку.

Как сообщалось ранее, с 26 апреля 2021 года жители 19 самых крупных городов и поселков Нижегородской области смогут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru и выбрать территорию для благоустройства по нацпроекту "Жильё и городская среда" в 2022 году (это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное общественное пространство).

Кроме того, уже нынешней весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.

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Теги:
Благоустройство Княгинино Праздники
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