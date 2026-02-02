Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 20:00Агент по недвижимости рассказала нижегородцам о преимуществах траншевой ипотеки
02 февраля 2026 19:38Въезд на парковки в Нижнем Новгороде ограничат для уборки снега
02 февраля 2026 18:39Страховщиков хотят обязать взимать выплаты с виновников пьяных ДТП
02 февраля 2026 17:30Запрет на ловлю налима сняли в Нижегородской области с 1 февраля
02 февраля 2026 16:1090 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные
02 февраля 2026 16:03"Цветы как живая благодарность": нижегородские молодогвардейцы почтили подвиг героев Сталинграда
02 февраля 2026 15:17Глеб Никитин изучил опыт поддержки семей в Воронежской области
02 февраля 2026 15:00Нижегородские полицейские получили 29 новых автомобилей для службы
02 февраля 2026 14:48"Единая Россия" в 2026 году масштабирует мероприятия партпроекта "Историческая память"
02 февраля 2026 14:35Число нежелательных звонков снизилось на 23% в Нижегородской области
Общество

Въезд на парковки в Нижнем Новгороде ограничат для уборки снега

02 февраля 2026 19:38 Общество
Въезд на парковки в Нижнем Новгороде ограничат для уборки снега

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде предстоящей ночью ограничат доступ к ряду парковок. Причиной станет запланированная уборка снега.

Временные меры необходимы для безопасной работы снегоуборочной техники, подчеркнули в пресс-службе городской администрации. 

Ограничения будут действовать на следующих участках:

  • ул. Ковалихинская, д. 8 — с 21:00 до 23:00 2 февраля,
  • пл. Максима Горького — с 23:00 2 февраля до 01:00 3 февраля,
  • пл. Революции, д. 7А — с 01:00 до 05:00 3 февраля.

Указанное время является ориентировочным и может измениться в зависимости от погодных и технических условий.

Автомобилистам советуют заранее уточнить актуальные правила парковки, соблюдать особую осторожность в обозначенных зонах и руководствоваться установленными дорожными знаками.

Сообщалось, что 90 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Парковка Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных