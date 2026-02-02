Въезд на парковки в Нижнем Новгороде ограничат для уборки снега

Фото:
В Нижнем Новгороде предстоящей ночью ограничат доступ к ряду парковок. Причиной станет запланированная уборка снега.
Временные меры необходимы для безопасной работы снегоуборочной техники, подчеркнули в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать на следующих участках:
Указанное время является ориентировочным и может измениться в зависимости от погодных и технических условий.
Автомобилистам советуют заранее уточнить актуальные правила парковки, соблюдать особую осторожность в обозначенных зонах и руководствоваться установленными дорожными знаками.
Сообщалось, что 90 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные.
