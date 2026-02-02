Въезд на парковки в Нижнем Новгороде ограничат для уборки снега Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде предстоящей ночью ограничат доступ к ряду парковок. Причиной станет запланированная уборка снега.

Временные меры необходимы для безопасной работы снегоуборочной техники, подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

ул. Ковалихинская, д. 8 — с 21:00 до 23:00 2 февраля,

пл. Максима Горького — с 23:00 2 февраля до 01:00 3 февраля,

пл. Революции, д. 7А — с 01:00 до 05:00 3 февраля.

Указанное время является ориентировочным и может измениться в зависимости от погодных и технических условий.

Автомобилистам советуют заранее уточнить актуальные правила парковки, соблюдать особую осторожность в обозначенных зонах и руководствоваться установленными дорожными знаками.

Сообщалось, что 90 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные.