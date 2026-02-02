В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 16:1090 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные
02 февраля 2026 16:03"Цветы как живая благодарность": нижегородские молодогвардейцы почтили подвиг героев Сталинграда
02 февраля 2026 15:17Глеб Никитин изучил опыт поддержки семей в Воронежской области
02 февраля 2026 15:00Нижегородские полицейские получили 29 новых автомобилей для службы
02 февраля 2026 14:48"Единая Россия" в 2026 году масштабирует мероприятия партпроекта "Историческая память"
02 февраля 2026 14:35Число нежелательных звонков снизилось на 23% в Нижегородской области
02 февраля 2026 14:33Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе
02 февраля 2026 14:15Режим повышенной готовности сняли в квартирах поврежденного МКД на Львовской
02 февраля 2026 13:32От закрытого города — к туристическому флагману: как Нижегородская область вошла в топ-3 России
02 февраля 2026 13:30Нижегородская поликлиника №4 запустила ежемесячную вечернюю диспансеризацию
Общество

Глеб Никитин изучил опыт поддержки семей в Воронежской области

02 февраля 2026 15:17 Общество
Глеб Никитин изучил опыт поддержки семей в Воронежской области

Фото: Виталий Грасс, РИА "Воронеж"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал с рабочим визитом в Воронежской области, где изучил местный опыт помощи семьям с детьми. Одним из ключевых пунктов поездки стал кризисный центр "Приют Покров" в посёлке Отрадное. Здесь поддерживают женщин и детей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах.

На встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым Никитин отметил, что в "Приюте Покров" выстроена целая система — здесь оказывают не только жильё и питание, но и помогают юридически, психологически, обучают профессиям и способствуют возвращению к самостоятельной жизни.

"Поддержка материнства и детства – это безусловный приоритет для Нижегородской области, и наш регион по праву считается одним из лидеров в стране в части реализации демографической политики. Для нас важно изучение и внедрение успешных практик других субъектов. Чужой опыт порой подсказывает нужные решения", - отметил глава региона.

Сейчас в "Приюте Покров" живут около 200 человек. За всё время помощь получили более 5 тысяч человек, включая почти 900 детей.

Центр работает не только как временное жильё. Здесь есть юристы, психологи, педагоги и наставники по творческому развитию. Также реализуются проекты "Социальные няни" — для кратковременного пребывания малышей с элементами обучения — и "Пересвет" — годичная программа для мальчиков от 7 до 19 лет с проживанием, спортом и профориентацией. Для девочек действует отдельный центр — "Дом Александры". Там подростков учат бытовым навыкам, общению и развивают творческие способности. Важное внимание уделяется нравственным ценностям и рукоделию.

В ответ Глеб Никитин рассказал о мерах, которые уже работают в Нижегородской области. По его словам, ключевая цель — создать у семей ощущение уверенности и защищённости, чтобы решение о рождении ребёнка принималось легче.

Он отметил, что поддержка действительно даёт результат: женщины чувствуют, что не останутся одни, и это становится важным фактором.

Губернатор напомнил о запуске программы "ОСНОВА", а также о других инициативах: "Родительский основной доход", "Подарок новорождённому", социальные няни, пункты проката детских товаров.

С июля 2025 года в регионе действует семейный капитал — до 1 млн рублей на ребёнка, независимо от дохода семьи. Это самая крупная выплата среди всех российских регионов. Также при рождении ребёнка родители получают электронный сертификат на 20 тысяч рублей, который можно потратить на товары нижегородских производителей.

В числе важных инициатив — программа "Скорая демографическая помощь". Через сайт и горячую линию "Сохрани.рф" женщины, оказавшиеся в сложной ситуации, могут получить консультации от специалистов по семейной психологии и доабортному консультированию.

По словам Никитина, благодаря этим мерам Нижегородская область в 2025 году превысила прогноз по рождаемости на 4%. Особенно заметный рост был во второй половине года.

Для удобства семей в регионе внедрены цифровые сервисы: "Калькулятор мер поддержки" помогает узнать, какие льготы положены, "Вау, родители!" сопровождает будущих мам от первых недель беременности, а "Семейный навигатор" подсказывает, где найти детские и спортивные площадки.

Также в регионе проводят лекции и программы для подростков по вопросам репродуктивного здоровья — это помогает снизить риски и формировать ответственное отношение к будущему родительству. Все эти меры реализуются в рамках нацпроекта "Семья", который стартовал в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина и объединил задачи прежних проектов "Демография" и "Культура".

По итогам визита главы двух регионов договорились продолжить обмен опытом и наладить совместную работу, чтобы повысить устойчивость демографических показателей и создать комфортные условия для семей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по росту рождаемости в ПФО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин демография Семья
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2026 12:12Внедрение демографического стандарта на предприятиях обсудили в Нижнем Новгороде
12 января 2026 10:14Новый порядок ведения беременности вступил в силу в Нижегородской области
23 декабря 2025 13:30400 беременных студенток получили по 100 000 рублей в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных