Глеб Никитин изучил опыт поддержки семей в Воронежской области

Фото: Виталий Грасс, РИА "Воронеж"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал с рабочим визитом в Воронежской области, где изучил местный опыт помощи семьям с детьми. Одним из ключевых пунктов поездки стал кризисный центр "Приют Покров" в посёлке Отрадное. Здесь поддерживают женщин и детей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах.

На встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым Никитин отметил, что в "Приюте Покров" выстроена целая система — здесь оказывают не только жильё и питание, но и помогают юридически, психологически, обучают профессиям и способствуют возвращению к самостоятельной жизни.

"Поддержка материнства и детства – это безусловный приоритет для Нижегородской области, и наш регион по праву считается одним из лидеров в стране в части реализации демографической политики. Для нас важно изучение и внедрение успешных практик других субъектов. Чужой опыт порой подсказывает нужные решения", - отметил глава региона.

Сейчас в "Приюте Покров" живут около 200 человек. За всё время помощь получили более 5 тысяч человек, включая почти 900 детей.

Центр работает не только как временное жильё. Здесь есть юристы, психологи, педагоги и наставники по творческому развитию. Также реализуются проекты "Социальные няни" — для кратковременного пребывания малышей с элементами обучения — и "Пересвет" — годичная программа для мальчиков от 7 до 19 лет с проживанием, спортом и профориентацией. Для девочек действует отдельный центр — "Дом Александры". Там подростков учат бытовым навыкам, общению и развивают творческие способности. Важное внимание уделяется нравственным ценностям и рукоделию.

В ответ Глеб Никитин рассказал о мерах, которые уже работают в Нижегородской области. По его словам, ключевая цель — создать у семей ощущение уверенности и защищённости, чтобы решение о рождении ребёнка принималось легче.

Он отметил, что поддержка действительно даёт результат: женщины чувствуют, что не останутся одни, и это становится важным фактором.

Губернатор напомнил о запуске программы "ОСНОВА", а также о других инициативах: "Родительский основной доход", "Подарок новорождённому", социальные няни, пункты проката детских товаров.

С июля 2025 года в регионе действует семейный капитал — до 1 млн рублей на ребёнка, независимо от дохода семьи. Это самая крупная выплата среди всех российских регионов. Также при рождении ребёнка родители получают электронный сертификат на 20 тысяч рублей, который можно потратить на товары нижегородских производителей.

В числе важных инициатив — программа "Скорая демографическая помощь". Через сайт и горячую линию "Сохрани.рф" женщины, оказавшиеся в сложной ситуации, могут получить консультации от специалистов по семейной психологии и доабортному консультированию.

По словам Никитина, благодаря этим мерам Нижегородская область в 2025 году превысила прогноз по рождаемости на 4%. Особенно заметный рост был во второй половине года.

Для удобства семей в регионе внедрены цифровые сервисы: "Калькулятор мер поддержки" помогает узнать, какие льготы положены, "Вау, родители!" сопровождает будущих мам от первых недель беременности, а "Семейный навигатор" подсказывает, где найти детские и спортивные площадки.

Также в регионе проводят лекции и программы для подростков по вопросам репродуктивного здоровья — это помогает снизить риски и формировать ответственное отношение к будущему родительству. Все эти меры реализуются в рамках нацпроекта "Семья", который стартовал в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина и объединил задачи прежних проектов "Демография" и "Культура".

По итогам визита главы двух регионов договорились продолжить обмен опытом и наладить совместную работу, чтобы повысить устойчивость демографических показателей и создать комфортные условия для семей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по росту рождаемости в ПФО.