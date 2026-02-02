90 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

За прошедшие выходные, 31 января и 1 февраля, с улиц Нижнего Новгорода вывезли около 90 тысяч кубометров снега. Эти дни стали одними из самых снежных за весь период аномальных осадков, начавшийся в начале прошлой недели.

По словам заммэра Антона Максимова, только за первое февраля выпало 30% от месячной нормы осадков, а январь побил исторические рекорды за почти 150 лет метеонаблюдений, превысив норму на 251%.

"В выходные городские службы работали круглосуточно: техника непрерывно очищала и обрабатывала дороги в условиях метели, особенно на маршрутах общественного транспорта. Несмотря на сложные условия, в понедельник город встретил рабочий день в штатном режиме, пробки в утренний час пик не превысили 8 баллов", — отметил Максимов.

Работы по расчистке улиц и вывозу снега активно велись во всех районах города и продолжались круглосуточно.

Кстовский район: как сообщил глава района Иван Уланов, техника работала на проспекте Победы, улицах Капитана Рачкова, Народной, Советской и других. Уборка также шла в сельских населённых пунктах, включая Большую Ельню, Вязовку, Работки, Афонино и Ройку.

Канавинский район: дорожные службы расчищали тротуары, остановки и пешеходные переходы на Московском шоссе, улицах Бетанкура, Чкалова, Совнаркомовской и других. Вывоз снега вёлся с улиц Советской, Есенина, Пролетарской, а также с площади Революции.

Нижегородский район: в ночь на 2 февраля основные силы были сосредоточены на улицах Родионова, Яблоневая, Верхне-Печёрская и Пискунова. По словам главы района Алексея Рыболовлева, очищались дороги, остановки и подходы к социальным объектам.

Московский район: комбинированные машины обрабатывали Сормовское и Московское шоссе, улицы Куйбышева, Бурнаковскую, Рябцева и другие. Глава района Владимир Кропотин сообщил, что теперь акцент сместится на муниципальные проезды.

Сормовский район: техника после расчистки магистралей перешла к внутриквартальным дорогам. Снег вывозился с улиц Кима, Баррикад и других, продолжение работ запланировано на улицы Зайцева, Машинную и Планетную.

Ленинский район: по информации главы Сергея Лукоянова, в ночь техника обрабатывала мосты, виадуки и улицы, включая Космонавта Комарова, Лесную, Баумана и Героя Попова. Продолжается очистка остановок и вывоз снега.

Автозаводский район: за два дня было вывезено более 20 тысяч кубометров снега. Как сообщил глава района Александр Нагин, работы велись на улицах Патриотов, Челюскинцев, Дьяконова и других. Он подчеркнул, что приоритет — безопасность и доступ к социальным объектам.

Советский район: по словам главы Александра Иванова, службы работают круглосуточно. Проводится ежедневный штаб с управляющими компаниями и подрядчиками, уборка велась на улицах Барминской, Тимирязева, Академика Сахарова и других.

Приокский район: расчистка велась на проспекте Гагарина, улицах Тропинина, Цветочной, Полярной и других. Глава района Михаил Шатилов отметил, что работы продолжаются без остановки, включая дворовые территории и лестницы.

Ранее градоначальник Юрий Шалабаев ранее поблагодарил горожан за участие в уборке: "Более трех тысяч нижегородцев — от сотрудников администраций до студентов — присоединились к работам. Вы помогли городу справиться со стихией и показали, что значит быть настоящим нижегородцем!"

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким снежным покровом.

Напомним также, что на регион снова надвигается сильный снегопад.