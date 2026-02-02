Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 16:1090 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные
02 февраля 2026 16:03"Цветы как живая благодарность": нижегородские молодогвардейцы почтили подвиг героев Сталинграда
02 февраля 2026 15:17Глеб Никитин изучил опыт поддержки семей в Воронежской области
02 февраля 2026 15:00Нижегородские полицейские получили 29 новых автомобилей для службы
02 февраля 2026 14:48"Единая Россия" в 2026 году масштабирует мероприятия партпроекта "Историческая память"
02 февраля 2026 14:35Число нежелательных звонков снизилось на 23% в Нижегородской области
02 февраля 2026 14:33Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе
02 февраля 2026 14:15Режим повышенной готовности сняли в квартирах поврежденного МКД на Львовской
02 февраля 2026 13:32От закрытого города — к туристическому флагману: как Нижегородская область вошла в топ-3 России
02 февраля 2026 13:30Нижегородская поликлиника №4 запустила ежемесячную вечернюю диспансеризацию
Общество

90 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные

02 февраля 2026 16:10 Общество
90 тысяч кубов снега убрали с улиц Нижнего Новгорода за выходные

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

За прошедшие выходные, 31 января и 1 февраля, с улиц Нижнего Новгорода вывезли около 90 тысяч кубометров снега. Эти дни стали одними из самых снежных за весь период аномальных осадков, начавшийся в начале прошлой недели.

По словам заммэра Антона Максимова, только за первое февраля выпало 30% от месячной нормы осадков, а январь побил исторические рекорды за почти 150 лет метеонаблюдений, превысив норму на 251%.

"В выходные городские службы работали круглосуточно: техника непрерывно очищала и обрабатывала дороги в условиях метели, особенно на маршрутах общественного транспорта. Несмотря на сложные условия, в понедельник город встретил рабочий день в штатном режиме, пробки в утренний час пик не превысили 8 баллов", — отметил Максимов.

Работы по расчистке улиц и вывозу снега активно велись во всех районах города и продолжались круглосуточно.

Кстовский район: как сообщил глава района Иван Уланов, техника работала на проспекте Победы, улицах Капитана Рачкова, Народной, Советской и других. Уборка также шла в сельских населённых пунктах, включая Большую Ельню, Вязовку, Работки, Афонино и Ройку.

Канавинский район: дорожные службы расчищали тротуары, остановки и пешеходные переходы на Московском шоссе, улицах Бетанкура, Чкалова, Совнаркомовской и других. Вывоз снега вёлся с улиц Советской, Есенина, Пролетарской, а также с площади Революции.

Нижегородский район: в ночь на 2 февраля основные силы были сосредоточены на улицах Родионова, Яблоневая, Верхне-Печёрская и Пискунова. По словам главы района Алексея Рыболовлева, очищались дороги, остановки и подходы к социальным объектам.

Московский район: комбинированные машины обрабатывали Сормовское и Московское шоссе, улицы Куйбышева, Бурнаковскую, Рябцева и другие. Глава района Владимир Кропотин сообщил, что теперь акцент сместится на муниципальные проезды.

Сормовский район: техника после расчистки магистралей перешла к внутриквартальным дорогам. Снег вывозился с улиц Кима, Баррикад и других, продолжение работ запланировано на улицы Зайцева, Машинную и Планетную.

Ленинский район: по информации главы Сергея Лукоянова, в ночь техника обрабатывала мосты, виадуки и улицы, включая Космонавта Комарова, Лесную, Баумана и Героя Попова. Продолжается очистка остановок и вывоз снега.

Автозаводский район: за два дня было вывезено более 20 тысяч кубометров снега. Как сообщил глава района Александр Нагин, работы велись на улицах Патриотов, Челюскинцев, Дьяконова и других. Он подчеркнул, что приоритет — безопасность и доступ к социальным объектам.

Советский район: по словам главы Александра Иванова, службы работают круглосуточно. Проводится ежедневный штаб с управляющими компаниями и подрядчиками, уборка велась на улицах Барминской, Тимирязева, Академика Сахарова и других.

Приокский район: расчистка велась на проспекте Гагарина, улицах Тропинина, Цветочной, Полярной и других. Глава района Михаил Шатилов отметил, что работы продолжаются без остановки, включая дворовые территории и лестницы.

Ранее градоначальник Юрий Шалабаев ранее поблагодарил горожан за участие в уборке: "Более трех тысяч нижегородцев — от сотрудников администраций до студентов — присоединились к работам. Вы помогли городу справиться со стихией и показали, что значит быть настоящим нижегородцем!"

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким снежным покровом.

Напомним также, что на регион снова надвигается сильный снегопад.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода зима Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных