Общество

"Цветы как живая благодарность": нижегородские молодогвардейцы почтили подвиг героев Сталинграда

02 февраля 2026 16:03 Общество
Цветы как живая благодарность: нижегородские молодогвардейцы почтили подвиг героев Сталинграда

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Память советских солдат и офицеров - участников битвы за Сталинград, почтили нижегородские молодогвардейцы. В Парке Победы активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» возложили цветы к мемориалу.

«Сегодня мы почтили память тех, кто сражался в Сталинградской битве — сражении, ставшем переломным моментом всей Великой Отечественной войны. Именно эта победа изменила ход мировой истории и заложила основы многополярного мира, который наше государство отстаивает и сегодня. Память о Сталинграде — это не только уважение к прошлому, но и понимание того, за какие ценности Россия боролась тогда и какие ценности продолжает защищать сегодня», — отметил лидер Нижегородского регионального отделения Молодой Гвардии Роман Зыков.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве — одна из ключевых дат воинской славы России. В памятной акции приняли участие молодые люди и жители города, неравнодушные к истории страны. Совместно они выразили благодарность и уважение к мужеству и стойкости поколения, отстоявшего в годы войны свободу Родины.

«Память о прошлом — наша опора и руководство для жизни. Без знания истории нация теряет ориентиры и не может эффективно развиваться. Уроки прошлого помогают извлекать опыт, избегать ошибок и принимать верные решения в настоящем. История страны — часть каждого из нас, и мы должны сохранять её, чтобы строить сильное и ответственное будущее», — подчеркнул руководитель местного отделения Молодой Гвардии Ленинского района Дмитрий Моисеев.

Акция стала напоминанием о значении исторической памяти и важности патриотического воспитания молодёжи. Молодогвардейцы отметили, что подвиг защитников Сталинграда продолжает вдохновлять новые поколения на ответственность за будущее страны.

«В День воинской славы особенно остро чувствуется связь поколений. Наши цветы — это не формальность, а живая благодарность за мир и будущее, которое они нам подарили», — сказала руководитель местного отделения Молодой Гвардии Канавинского района Айгул Гулуева.

Напомним, сохранение исторической памяти, а также поддержка образовательных и воспитательных проектов, основанных на патриотических и духовно-нравственных традициях, являются одними из важнейших направлений народной программы партии «Единая Россия» в разделе «Гражданская солидарность и молодежная политика».
 

Теги:
ВОВ Единая Россия
