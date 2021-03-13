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Бизнес

Более тысячи точек продаж SIM-карт "МегаФона" с саморегистрацией появились в Нижегородской области

19 марта 2021 17:12  [69] Бизнес

Более тысячи точек продаж SIM-карт "МегаФона" с саморегистрацией появились в Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что нижегородцы начали покупать SIM-карты с игрушками и газетами. В Нижегородской области на сегодняшний день уже появилось более тысячи точек продаж SIM-карт "МегаФона" с саморегистрацией, которые можно приобрести в шаговой доступности. Они продаются в продуктовых магазинах у дома, в киосках с прессой и в ломбардах.

"Удобный формат покупки SIM-карт, предложенный оператором во время пандемии для безопасности абонентов, становится популярнее и регулярно пополняется новыми адресами и списком торговых точек", - отметили в пресс-служба компании.

Cтоит отметить, что приобрести SIM-карты "МегаФона" теперь можно в сетях "Детский мир", "Электрон", "Звонок", "Аврора", "Офисмаг", в киосках Роспечать, а также в более тысячи продуктовых магазинах почти во всех городах и 265 селах области. Благодаря новому сервису SIM-карты оператора продаются даже в небольших деревнях, таких как Зименки, Княжиха, Лаптево, Елховка и другие.

Кроме того, для домоседов появилась возможность купить SIM-карту оператора без визита в точки продаж. Для этого необходимо оформить заказ с доставкой в интернет-магазине "МегаФона", Tmall, AliExpress, Wildberries и на других онлайн-площадках.

Самостоятельно активировать SIM-карту довольно просто и займет это не больше 10 минут. Достаточно вставить карту в телефон, включить передачу данных и загрузить бесплатное приложение "Личный кабинет" "МегаФона". Далее следовать инструкции по самостоятельной регистрации.

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Теги:
мегафон Технологии
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