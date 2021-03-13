Подведены итоги нижегородского театрального фестиваля "Премьеры сезона" Культура и отдых

Нижегородский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ) Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Подведены итоги нижегородского театрального фестиваля "Премьеры сезона". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде подвели итоги областного театрального фестиваля "Премьеры сезона 2020-2021". В течение недели профессиональные театральные коллективы Нижегородской области, а также студенты выпускного курса Нижегородского государственного театрального училища им. Е.А. Евстигнеева представляли свои постановки. В этом году на фестиваль было заявлено 13 спектаклей.

В жюри конкурса вошли театровед, театральный критик, профессор Российского государственного института сценических искусств, главный редактор и директор "Петербуржского театрального журнала" Марина Дмитревская, а также театральный критик, эксперт российского театрального фестиваля "Золотая маска", преподаватель Российского государственного института театрального искусства Владислава Куприна.

По итогам фестиваля премии получили Дзержинский театр драмы - за спектакль "А зори здесь тихие" по повести Бориса Васильева и Саровский драматический театр - за спектакль "Семья Конвей" по пьесе Джона Бойнтона Пристли.

Дипломами "Творческая удача" и премиями фестиваля награждены Олег Федоненко - за исполнение партии графа Альмавивы и Виктор Ряузов - за партию Фигаро в опере В.А. Моцарта "Свадьба Фигаро". Оба они представляют Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина .

Актер Нижегородского государственного театра юного зрителя Игорь Авров получил награду за исполнение роли Буркини в спектакле "Прощай, конферансье" по пьесе Г. Горина. Награждены актеры Дзержинского театра драмы Екатерина Максименко, Татьяна Зинина, Наталья Дунаева, Екатерина Балунина, Ирина Минаева, а также Вячеслав Рещиков - за роли Федота Евграфовича Васкова и женского отряда в спектакле "А зори здесь тихие".

За роль Римаса Патиса в спектакле "Обыкновенные люди" по пьесе В. Гуркина награжден актер Нижегородского театра "Комедiя" Александр Калугин. Дипломы фестиваля также получили актеры Саровского драматического театра Владимир Петрик - за исполнение роли Кей и Алина Порхачева - за дебют в роли Кэрол в спектакле "Семья Конвей" по пьесе Дж. Б. Пристли.

Нижегородский академический театр кукол награжден за спектакль "Тайна абрикосового дерева" по сказке Н. Осиповой. За роль Арэга в этом спектакле отмечен актер Дмитрий Марков. Также диплом получил театр музыкально-пластической драмы "Преображение" за спектакль "Человек из Подольска" по пьесе Д. Данилова.

Награждение победителей фестиваля "Премьеры сезона" состоится 29 марта на торжественном мероприятии в честь Международного дня театра.

Напомним, что областной театральный фестиваль-конкурс "Премьера сезона" проводится в Нижнем Новгороде с 2002 года.