Новый "Буратино" собрал более 2 млрд рублей за новогодние каникулы

Фото:
Фильм "Буратино" (6+) собрал в прокате более 2 млрд рублей.
Согласно информации, размещенной на платформе единой базы учета кинопоказов фонда кино (ЕАИС), детская картина российского производства "Буратино" за период зимних каникул сумела привлечь в кассы кинотеатров около 2,006 млрд рублей.
На сегодняшний день, 11 января, новую версию приключений деревянного мальчика посетили свыше 3,7 млн зрителей.
Режиссером проекта выступил Игорь Волошин, а музыку написал Алексей Рыбников, народный артист России и автор саундтрека к фильму 1975 года.
В новой версии "Буратино" снялись Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие известные артисты. Роль пуделя Артемона исполнил нижегородский актер Марк Эйдельштейн.
Напомним, что министр культуры России Ольга Любимова рассказала о своих впечатлениях от новой экранизации сказки "Буратино" (6+). В самый первый день проката, 1 января 2026 года, новый фильм о любимом детском герое собрал свыше 226 млн рублей.
