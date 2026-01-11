Новый "Буратино" собрал более 2 млрд рублей за новогодние каникулы Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой

Фильм "Буратино" (6+) собрал в прокате более 2 млрд рублей.

Согласно информации, размещенной на платформе единой базы учета кинопоказов фонда кино (ЕАИС), детская картина российского производства "Буратино" за период зимних каникул сумела привлечь в кассы кинотеатров около 2,006 млрд рублей.

На сегодняшний день, 11 января, новую версию приключений деревянного мальчика посетили свыше 3,7 млн зрителей.

Режиссером проекта выступил Игорь Волошин, а музыку написал Алексей Рыбников, народный артист России и автор саундтрека к фильму 1975 года.

В новой версии "Буратино" снялись Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие известные артисты. Роль пуделя Артемона исполнил нижегородский актер Марк Эйдельштейн.

Напомним, что министр культуры России Ольга Любимова рассказала о своих впечатлениях от новой экранизации сказки "Буратино" (6+). В самый первый день проката, 1 января 2026 года, новый фильм о любимом детском герое собрал свыше 226 млн рублей.