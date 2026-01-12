Два нижегородских кинотеатра обновили оборудование по программе "Фонда кино" Культура и отдых

Фото: минкульт Нижегородской области

В Нижегородской области по программе «Фонда кино» два кинотеатра получили новое оборудование, а еще два модернизировали оборудование. Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«В этом году фонд поддерживает создание залов в малых населенных пунктах, где живет до 50 тысяч человек. В нашем регионе конкурсный отбор прошли Пильнинский культурно-досуговый центр и ФОК в Дальнем Константинове. Напомню, что за предыдущие годы благодаря поддержке «Фонда кино» по всей области открылось почти сорок кинозалов. Сегодня программа не только продолжается, но и расширяется по функционалу, а это значит, что кино остается одним из важнейших видов искусства в нашей стране», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В рамках программы для создания двух новых площадок кинопоказа были закуплены проекторы, объективы, экраны, терминалы управления кинопоказом на базе компьютера, активные колонки, кассовое оборудование и другие комплектующие. В итоге для кинопоказа был адаптирован зал Пильнинского культурно-досугового центр на 270 мест и зал в ФОКе «Энергия» в Дальнем Константинове на 49 мест. На эти цели было направлено более 5,8 млн рублей из федерального бюджета. Каждая из этих площадок подключена к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии.

Кроме того, была проведена замена оборудования в кинозалах, созданных при поддержке «Фонда кино» ранее в Городском музее Сарова и ФОКе «Ока» в Дзержинске. Для площадки в Сарове были закуплены четыре кинолампы, комплект фильтров, медиасервер и цифровой аудиокинопроцессор. Для кинозала в Дзержинске приобретены лазерный источник света для интеграции с кинопроектором, комплект фильтров и мультимедийный процессор для проектора. Программа модификации оборудования в ранее поддержанных «Фондом кино» кинозалах для сохранения его исправного состояния действует для залов, созданных в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек. На эти цели учреждения получили в общей сложности около 4,1 млн рублей.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.