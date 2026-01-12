10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
12 января 2026 15:04Два нижегородских кинотеатра обновили оборудование по программе "Фонда кино"
11 января 2026 13:07Новый "Буратино" собрал более 2 млрд рублей за новогодние каникулы
10 января 2026 17:48Десять населённых пунктов Нижегородской области вошли в состав "Золотого кольца"
07 января 2026 18:02Три катка закроют в Нижнем Новгороде 8 января из-за сильного снегопада
07 января 2026 16:06Нижегородские катки ограничили число посетителей из-за снегопада
07 января 2026 09:37SHAMAN перенес концерт в Нижнем Новгороде на один день
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 12:00Реставрация Литературного музея Горького завершена почти на 80%
04 января 2026 23:03Фильм "Буратино" собрал более миллиарда рублей за 4 дня проката
04 января 2026 16:26Музей-заповедник "Болдино" расширил программы для молодежи по "Пушкинской карте"
Культура и отдых

Два нижегородских кинотеатра обновили оборудование по программе "Фонда кино"

12 января 2026 15:04 Культура и отдых
Два нижегородских кинотеатра обновили оборудование по программе Фонда кино

Фото: минкульт Нижегородской области

В Нижегородской области по программе «Фонда кино» два кинотеатра получили новое оборудование, а еще два модернизировали оборудование. Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«В этом году фонд поддерживает создание залов в малых населенных пунктах, где живет до 50 тысяч человек. В нашем регионе конкурсный отбор прошли Пильнинский культурно-досуговый центр и ФОК в Дальнем Константинове. Напомню, что за предыдущие годы благодаря поддержке «Фонда кино» по всей области открылось почти сорок кинозалов. Сегодня программа не только продолжается, но и расширяется по функционалу, а это значит, что кино остается одним из важнейших видов искусства в нашей стране», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В рамках программы для создания двух новых площадок кинопоказа были закуплены проекторы, объективы, экраны, терминалы управления кинопоказом на базе компьютера, активные колонки, кассовое оборудование и другие комплектующие. В итоге для кинопоказа был адаптирован зал Пильнинского культурно-досугового центр на 270 мест и зал в ФОКе «Энергия» в Дальнем Константинове на 49 мест. На эти цели было направлено более 5,8 млн рублей из федерального бюджета. Каждая из этих площадок подключена к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии.

Кроме того, была проведена замена оборудования в кинозалах, созданных при поддержке «Фонда кино» ранее в Городском музее Сарова и ФОКе «Ока» в Дзержинске. Для площадки в Сарове были закуплены четыре кинолампы, комплект фильтров, медиасервер и цифровой аудиокинопроцессор. Для кинозала в Дзержинске приобретены лазерный источник света для интеграции с кинопроектором, комплект фильтров и мультимедийный процессор для проектора. Программа модификации оборудования в ранее поддержанных «Фондом кино» кинозалах для сохранения его исправного состояния действует для залов, созданных в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек. На эти цели учреждения получили в общей сложности около 4,1 млн рублей.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинотеатры Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных