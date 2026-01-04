Фильм "Буратино" собрал более миллиарда рублей за 4 дня проката Культура и отдых

Фото: скриншот из трейлера к фильму "Буратино"

Фильм "Буратино" (6+), вышедший в широкий прокат 1 января 2026 года, собрал в российских кинотеатрах более 1 млрд рублей всего за 4 дня. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Фильм посмотрели свыше 1,8 млн зрителей. Общая сумма сборов составила 1 000 796 617 рублей. Из этой суммы предпродажи принесли почти 184 млн, а только в первый день проката картина заработала свыше 226 млн рублей.

Режиссер фильма Игорь Волошин ранее отметил, что речь идет не о пересъемке советского телефильма 1975 года, а о современной адаптации двух классических произведений — "Пиноккио" Карло Коллоди и "Золотого ключика" Алексея Толстого.

По словам Волошина, создатели стремились сохранить дух оригинальной сказки, но при этом рассказать ее так, чтобы она была понятна и интересна сегодняшней аудитории, включая детей.

Главную роль Буратино с помощью технологии "захвата движения" исполнила юная актриса Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, образ Мальвины воплотила Анастасия Талызина, Артемона — нижегородец Марк Эйдельштейн, Пьеро — Степан Белозеров, Арлекина — Рузиль Минекаев.

Роль Карабаса Барабаса исполнил один из продюсеров фильма Федор Бондарчук. В образе Дуремара появился Лев Зулькарнаев. Лису Алису и кота Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров. Черепаху Тортиллу на экране воплотила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Музыкальное оформление картины доверили народному артисту России Алексею Рыбникову — автору саундтрека к фильму 1975 года. Вместе с сыном Дмитрием он обновил старые мелодии, адаптировав их к современным форматам звучания.

Особое внимание создатели уделили финальной музыкальной сцене. Ее снимали два дня после полноценной репетиционной смены с участием всех артистов. В эпизоде задействовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию постановки разработал Владимир Варнава.

Сообщалось, что на премьере "Буратино" побывала министр культуры РФ Ольга Любимова.