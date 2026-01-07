Нижегородские катки ограничили число посетителей из-за снегопада Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде 7 января на катках в парках "Дубки" и имени 1 Мая временно введены ограничения на количество людей, одновременно находящихся на льду.

Как сообщили в дирекции скверов и парков городской администрации, такие меры приняты в связи с сильным снегопадом, который обрушился на город.

Нижегородцев просят учитывать эту информацию при планировании визита и, по возможности, перенести катание на другое время.

Ограничения касаются только текущего дня, однако при дальнейшем ухудшении погодных условий возможны дополнительные меры.

Ранее сообщалось, что около 35 тысяч человек покатались на коньках в нижегородских парках в новогодние каникулы.