Три катка закроют в Нижнем Новгороде 8 января из-за сильного снегопада Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде временно приостанавливают работу сразу трёх уличных катков. Причиной закрытия стало резкое ухудшение погодных условий и обильные снегопады.

Как сообщили в дирекции скверов и парков, с 8 января закрываются катки в Автозаводском парке, а также в парках "Дубки" и имени 1 Мая.

Ранее на этих площадках уже были введены ограничения на количество посетителей, одновременно находящихся на льду, однако из-за усилившихся осадков было принято решение полностью остановить катания.

Сроки возобновления работы катков пока не называются.

Напомним, по прогнозам синоптиков, за трое суток в городе может выпасть до 51 сантиметра снега, что значительно превышает среднюю январскую норму. Общий объём осадков на проезжую часть составит около 6,4 млн кубометров.

Для борьбы с последствиями снегопада в городе задействованы 1345 единиц спецтехники и 3542 дорожных рабочих.