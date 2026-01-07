SHAMAN перенес концерт в Нижнем Новгороде на один день Культура и отдых

Фото: телеграм-канал певца

Концерт (6+) популярного исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) в Нижнем Новгороде перенесли.

Как сообщили организаторы, выступление пройдет 26 марта 2026 года, а не 27 марта, как планировалось ранее. При этом место проведения и время начала остаются без изменений — концерт пройдет в МТС Live Холле.

Причины корректировки не раскрываются.

Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Ранее летом 2025 года сразу два концерта известных исполнителей были отменены. Выступление Глеба Самойлова (18+) было прерван из-за угрозы минирования. А концерт (16+) рэпера CMH перенесли на неизвестный срок из-за жалоб нижегородцев.