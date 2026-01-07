Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Культура и отдых
07 января 2026 09:37SHAMAN перенес концерт в Нижнем Новгороде на один день
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 12:00Реставрация Литературного музея Горького завершена почти на 80%
04 января 2026 23:03Фильм "Буратино" собрал более миллиарда рублей за 4 дня проката
04 января 2026 16:26Музей-заповедник "Болдино" расширил программы для молодежи по "Пушкинской карте"
04 января 2026 14:28Масленичная неделя в Нижегородской области стартует 16 февраля
04 января 2026 11:30Мусаханянц стал новым директором оперного театра в Нижнем Новгороде
04 января 2026 10:10Нижегородцев ждут почти четыре месяца отдыха в 2026 году
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 14:59Турагент объяснила, почему лучше бронировать отель и билеты заранее
Культура и отдых

SHAMAN перенес концерт в Нижнем Новгороде на один день

07 января 2026 09:37 Культура и отдых
SHAMAN перенес концерт в Нижнем Новгороде на один день

Фото: телеграм-канал певца

Концерт (6+) популярного исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) в Нижнем Новгороде перенесли.

Как сообщили организаторы, выступление пройдет 26 марта 2026 года, а не 27 марта, как планировалось ранее. При этом место проведения и время начала остаются без изменений — концерт пройдет в МТС Live Холле.

Причины корректировки не раскрываются. 

Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Ранее летом 2025 года сразу два концерта известных исполнителей были отменены. Выступление Глеба Самойлова (18+) было прерван из-за угрозы минирования. А концерт (16+) рэпера CMH перенесли на неизвестный срок из-за жалоб нижегородцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных