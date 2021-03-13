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Дополнительная остановка для электричек вводится для жителей Балахны с 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
Согласно информации, в утренние часы с 29 марта для пригородных поездов №6451 и №6408 вводится новый остановочный пункт "Канифольный" возле завода Рускомтранс. Остановочный пункт расположен между станциями Балахна и Правдинск в микрорайоне БОМЗ.
Остановка "Канифольный" вводится следующим пригородным поездам:
Ввод дополнительных остановок позволит снизить время ожидания электропоезда, чтобы быстро и без пересадок добираться до Правдинска, Заволжья и Московского вокзала Нижнего Новгорода.
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