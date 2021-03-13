Дополнительная остановка для электричек вводится для жителей Балахны с 29 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дополнительная остановка для электричек вводится для жителей Балахны с 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Согласно информации, в утренние часы с 29 марта для пригородных поездов №6451 и №6408 вводится новый остановочный пункт "Канифольный" возле завода Рускомтранс. Остановочный пункт расположен между станциями Балахна и Правдинск в микрорайоне БОМЗ.

Остановка "Канифольный" вводится следующим пригородным поездам:

Поезд № 6451 сообщением "Заволжье – Нижний Новгород": прибытие на о.п. Канифольный в 05:27. Поезд № 6408 сообщением "Нижний Новгород - Заволжье": прибытие на о.п. Канифольный в 09:49.

Ввод дополнительных остановок позволит снизить время ожидания электропоезда, чтобы быстро и без пересадок добираться до Правдинска, Заволжья и Московского вокзала Нижнего Новгорода.