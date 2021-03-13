На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
24 марта 2021 10:39  [1] Дополнительная остановка для электричек вводится для жителей Балахны с 29 марта
24 марта 2021 10:06  [76] Свет, отопление и горячую воду частично отключили в шести домах Нижнего Новгорода
24 марта 2021 09:46  [99] Кстовские тепловые сети модернизировали котельную в селе Вязовка
24 марта 2021 09:02  [323] Более тысячи человек уже вылетели из Нижнего Новгорода в Анталью
23 марта 2021 20:16  [234] Нижний сегодня: главные события дня
23 марта 2021 19:31  [189] Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 23 марта
23 марта 2021 19:06  [555] Нижегородские педагоги, победившие в конкурсе "Навигаторы детства", повысят квалификацию в "Артеке"
23 марта 2021 18:58  [410] "Нижний Новгород появится не только на банкнотах, но и на почтовой марке", - Глеб Никитин
23 марта 2021 18:54  [187] Волонтерские пункты откроются в МФЦ и ТЦ для помощи нижегородцам в голосовании по ФКГС
23 марта 2021 16:48  [853] Вызывающее онкологию вещество обнаружено в мясе на территории Нижнего Новгорода
Общество

Дополнительная остановка для электричек вводится для жителей Балахны с 29 марта

24 марта 2021 10:39  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дополнительная остановка для электричек вводится для жителей Балахны с 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Согласно информации, в утренние часы с 29 марта для пригородных поездов №6451 и №6408 вводится новый остановочный пункт "Канифольный" возле завода Рускомтранс. Остановочный пункт расположен между станциями Балахна и Правдинск в микрорайоне БОМЗ.

Остановка "Канифольный" вводится следующим пригородным поездам:

  1. Поезд № 6451 сообщением "Заволжье – Нижний Новгород": прибытие на о.п. Канифольный в 05:27.
  2. Поезд № 6408 сообщением "Нижний Новгород - Заволжье": прибытие на о.п. Канифольный в 09:49.

Ввод дополнительных остановок позволит снизить время ожидания электропоезда, чтобы быстро и без пересадок добираться до Правдинска, Заволжья и Московского вокзала Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph