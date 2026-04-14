14 апреля 2026 18:17
Ветер с порывами до 16 м/с ожидается в Нижегородской области

В Нижегородской области 14 и 15 апреля местами ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 16 м/с. В связи с ухудшением погоды энергетики "Нижновэнерго" перешли на режим повышенной готовности и усилили контроль за электроснабжением потребителей, сообщили в пресс-службе компании.

К возможному устранению последствий непогоды готовы 137 бригад — 609 специалистов и 313 единиц спецтехники.  

Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. Для них при необходимости подготовлены 202 резервных источника электроснабжения общей мощностью около 4,29 МВт.

В филиале работает оперативный штаб. Специалисты обмениваются информацией с подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, а также ведут постоянный мониторинг метеообстановки.

Жителям напоминают: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи к ним нельзя приближаться. О таких случаях необходимо сразу сообщить в энергокомпанию или МЧС.

О нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону горячей линии "Светлая линия" 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, бесплатно и круглосуточно), а также через официальный сайт компании и мобильное приложение "Есть свет!". Заявки, направленные через электронные сервисы, оперативно принимаются в работу.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Нижнем Новгороде прогнозируется потепление до +15 градусов. 

