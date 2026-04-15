Общество

Выставочный зал на Черниговской набережной планируют начать строить в апреле

15 апреля 2026 07:00 Общество
Выставочный зал на Черниговской набережной планируют начать строить в апреле

Фото: минград Нижегородской области

Во второй половине апреля в Нижнем Новгороде планируют приступить к строительству выставочного центра на улице Черниговской, сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора. 

Осенью 2025 года минград Нижегородской области согласовал архитектурно-градостроительный облик объекта. Это будет двухэтажное здание с подземной парковкой. 

На первом этаже предусмотрены входные группы, универсальный двухсветный выставочный зал на 64 посетителя, административные кабинеты и помещения для хранения оборудования. Экспозиционное пространство продолжится на втором уровне. 

В инспекции сообщили, что центр построят на месте отдельно стоящего двухэтажного кирпичного нежилого здания, которое планируется демонтировать. Застройщиком выступает ООО "Актив". 

В июне ведомство намерено проверить ход подготовительных работ на площадке.

Напомним, в 2023 году стартовал масштабный проект по реновации Черниговской набережной. Там планируется строительство жилых домов, общественных пространств, торговых и социальных объектов.  

В начале марта текущего года федеральный девелопер GloraX, реализующий на территории проект комплексного развития, представил концепцию благоустройства новой набережной вдоль Черниговской улицы. 

