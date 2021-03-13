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Культура и отдых

"Горьковские дни" пройдут в Нижнем Новгороде 26-30 марта

25 марта 2021 14:07  [90] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Горьковские дни" пройдут в Нижнем Новгороде 26-30 марта. Об этом сообщили в управление по связям со СМИ горадминистрации.

28 марта поклонники творчества писателя Максима Горького отметят 153 годовщину со дня рождения советского драматурга. В период с 26 по 30 марта в музеях и культурных учреждениях Нижнего Новгорода пройдут посвященные дню рождения мероприятия.

Так, в 16:00 26 марта в музее-квартире А.М. Горького откроется выставка "Чудо Вахтанговского театра", которая посвящена 100-летию народного артиста РФ Александру Граве, который был женат на внучке писателя Дарье Пешковой.

27 марта в 14:00 в музее-квартире А.М. Горького куратор виртуального музея Надежды Ламановой Вера Радвила прочитает лекцию "Надежда Ламанова и Максим Горький: творческие пересечения".

До 28 марта в "Домике Каширина" посетители смогут присоединиться к движению "посткроссинг", получив открытку с редкими кадрами из жизни знаменитого горьковчанина.

24-часовой онлайн-марафон стартует 28 марта в 10:00. В нем примут участие русскоязычные писатели, проживающие в разных странах мира. Поклонники творчества Максима Горького расскажут о влиянии творчества писателя на жизнь общества и о его роли в современном мире. Посмотреть прямой эфир можно по ссылке.

28 марта в соцсетях музея А.М. Горького пройдет программа "Максим Горький рассказывает", посвященная 120-летию со дня выхода отдельного издания повести "Фома Гордеев", и проведут виртуальные прогулки с А.М.Горьким: "Вокруг "Домика" на съезде": "Ковалихинская".

Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького 28 марта в 18:30 покажет спектакль "Мещане" - экзистенциальная драма семьи Бессеменовых.

30 марта в 18:00 на сцене театра "Вера" представят постановку "Пламя Данко" по мотивам рассказа "Старуха Изергиль".

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Теги:
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