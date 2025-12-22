Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 декабря 2025 18:32Более 335 млн рублей направили на развитие туризма в Нижегородской области за год
22 декабря 2025 18:30Федеральный проект "Семейные ценности..." исполнен в Нижегородской области на 100%
22 декабря 2025 14:57В Городце в Музее детства на улице Купеческой появилось новое оборудование
22 декабря 2025 14:31В Городце после ремонта и переоснащения открылась центральная библиотека
20 декабря 2025 17:13Каток в парке "Швейцария" закроют на корпоратив 21 декабря
19 декабря 2025 17:16Т2 выводит современное искусство на новый уровень в рамках выставки TUNDRA
19 декабря 2025 12:21Искусство восприятия: выставка TUNDRA открылась в Нижнем Новгороде
18 декабря 2025 14:08Продолжение долгожданного сериала "Ландыши" выйдет на Wink.ru 1 января
17 декабря 2025 22:12Нижегородская область и Москва планируют укреплять партнерство в сфере туризма
17 декабря 2025 19:17Тина Канделаки поддержала Выксу в борьбе за статус "Город молодежи"
Культура и отдых

Более 335 млн рублей направили на развитие туризма в Нижегородской области за год

22 декабря 2025 18:32 Культура и отдых
Более 335 млн рублей направили на развитие туризма в Нижегородской области за год

Фото: Максим Герасимов

Более 335 млн рублей направлено на реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщил заместитель Нижегородской области Олег Беркович на итоговом заседании правительства региона.

«В этом году объем финансирования мероприятий национального проекта «Туризм и гостеприимство» составил более 335 миллионов рублей. Из них почти 322 миллиона рублей – средства федерального бюджета, еще свыше 13 миллионов – средства областного бюджета. До конца года будет обеспечено стопроцентное кассовое исполнение национального проекта», – сообщил Олег Беркович.

Один из ключевых показателей нового нацпроекта – количество туристических поездов, совершенных в регион. Для того чтобы Нижегородская область была еще более привлекательной для гостей, ведется работа по развитию событийного туризма. Особенно насыщенной событийная программа традиционно становится в летнее время.

По словам Олега Берковича, в 2025 году флагманом событийного каркаса региона по-прежнему являлся музыкальный фестиваль «Столица закатов». За три месяца он собрал более 300 тысяч зрителей.

С каждым годом гости региона все чаще обращают внимание не только на областной центр, но и на другие крупные и малые города. Так, например, гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь» с интерактивной программой проекта «Александрова дорога» посетило более 28 тыс. человек. Его центральным элементом стала гастролаборатория с лекторием для шеф-поваров, рестораторов, журналистов и блогеров.

В свою очередь, участниками XXI Международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семенове стало свыше 40 тысяч человек, в том числе гости из Республики Беларусь. Такой размах мероприятие приобрело именно благодаря федеральной поддержке.

Как отметил заместитель губернатора, регион продолжил работу по расширению номерного фонда. В этом году в Нижегородской области введено четыре модульных некапитальных средства размещения – они действуют в Борском округе на берегу оз. Юрасовское. Олег Беркович подчеркнул, что программа поддержки модульных некапитальных средств размещения сформирована Минэкономразвития России на три года. Основной объем нового номерного фонда будет введен в 2027 году.

Также продолжилась работа по развитию туристического кода населенных пунктов региона. Ранее элементы собственного туркода появились в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Городце и Выксе. До конца 2025 года такие работы выполнят в Семенове и Чкаловске.

Олег Беркович напомнил, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина Нижегородская область включена в перечень пилотных регионов по развитию автомобильного туризма. Регион первым в стране утвердил собственную программу развития автомобильного туризма.

«В настоящее время на автомобильном маршруте вблизи национального парка «Нижегородское Поволжье» имени Лебедева ведется работа по созданию комплекса для автотуристов с входной зоной, парковкой, некапитальным туристским информационным центром с прокатом оборудования и административно-хозяйственным блоком, санитарными объектами общего пользования. Здесь же появятся объекты кемпинг- и автокемпинг-размещения, некапитальные спортивные и рекреационные зоны отдыха. Работы будут завершены весной 2026 года», – сказал Олег Беркович.

Напомним, новый национальный проект «Туризм и гостеприимство» реализуется по решению президента РФ Владимира Путина и является преемником действовавшего до 2025 года нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олег Беркович Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных