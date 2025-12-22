Более 335 млн рублей направили на развитие туризма в Нижегородской области за год Культура и отдых

Фото: Максим Герасимов

Более 335 млн рублей направлено на реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщил заместитель Нижегородской области Олег Беркович на итоговом заседании правительства региона.

«В этом году объем финансирования мероприятий национального проекта «Туризм и гостеприимство» составил более 335 миллионов рублей. Из них почти 322 миллиона рублей – средства федерального бюджета, еще свыше 13 миллионов – средства областного бюджета. До конца года будет обеспечено стопроцентное кассовое исполнение национального проекта», – сообщил Олег Беркович.

Один из ключевых показателей нового нацпроекта – количество туристических поездов, совершенных в регион. Для того чтобы Нижегородская область была еще более привлекательной для гостей, ведется работа по развитию событийного туризма. Особенно насыщенной событийная программа традиционно становится в летнее время.

По словам Олега Берковича, в 2025 году флагманом событийного каркаса региона по-прежнему являлся музыкальный фестиваль «Столица закатов». За три месяца он собрал более 300 тысяч зрителей.

С каждым годом гости региона все чаще обращают внимание не только на областной центр, но и на другие крупные и малые города. Так, например, гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь» с интерактивной программой проекта «Александрова дорога» посетило более 28 тыс. человек. Его центральным элементом стала гастролаборатория с лекторием для шеф-поваров, рестораторов, журналистов и блогеров.

В свою очередь, участниками XXI Международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семенове стало свыше 40 тысяч человек, в том числе гости из Республики Беларусь. Такой размах мероприятие приобрело именно благодаря федеральной поддержке.

Как отметил заместитель губернатора, регион продолжил работу по расширению номерного фонда. В этом году в Нижегородской области введено четыре модульных некапитальных средства размещения – они действуют в Борском округе на берегу оз. Юрасовское. Олег Беркович подчеркнул, что программа поддержки модульных некапитальных средств размещения сформирована Минэкономразвития России на три года. Основной объем нового номерного фонда будет введен в 2027 году.

Также продолжилась работа по развитию туристического кода населенных пунктов региона. Ранее элементы собственного туркода появились в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Городце и Выксе. До конца 2025 года такие работы выполнят в Семенове и Чкаловске.

Олег Беркович напомнил, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина Нижегородская область включена в перечень пилотных регионов по развитию автомобильного туризма. Регион первым в стране утвердил собственную программу развития автомобильного туризма.

«В настоящее время на автомобильном маршруте вблизи национального парка «Нижегородское Поволжье» имени Лебедева ведется работа по созданию комплекса для автотуристов с входной зоной, парковкой, некапитальным туристским информационным центром с прокатом оборудования и административно-хозяйственным блоком, санитарными объектами общего пользования. Здесь же появятся объекты кемпинг- и автокемпинг-размещения, некапитальные спортивные и рекреационные зоны отдыха. Работы будут завершены весной 2026 года», – сказал Олег Беркович.

Напомним, новый национальный проект «Туризм и гостеприимство» реализуется по решению президента РФ Владимира Путина и является преемником действовавшего до 2025 года нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».