Культура и отдых

В Городце после ремонта и переоснащения открылась центральная библиотека

22 декабря 2025 14:31 Культура и отдых
В Городце после ремонта и переоснащения открылась центральная библиотека

Фото: минкульт Нижегородской области

В Городце Нижегородской области после ремонта и переоснащения по модельному стандарту открылась центральная библиотека. Капремонт в помещениях библиотеки проводился в рамках национального проекта «Семья», а оборудование было закуплено по областной программе. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Центральная библиотека Городца расположена в историческом центре города, на первом этаже жилого дома. Считается, что она продолжает традиции библиотеки, которая появилась здесь еще в 1898 году. Число ее посетителей – около 4,5 тысячи человек.

«В Городецкой центральной библиотеке вместе с коллегами из муниципалитета мы проделали большую работу и в результате получили светлое, просторное и современное пространство в историческом центре. Площадь библиотеки составляет около 600 квадратных метров, так что тесно здесь не будет никому. Малышей и младших школьников привлечет интерактивная песочница и возможность рассматривать оцифрованные книги на большом экране, а также создавать мультфильмы по мотивам любимых сказок. Подростки смогут уединиться с книгой в уютных уголках библиотеки с продуманным функционалом. Посетители старшего возраста уже ждут новых мероприятий в обновленном читальном зале», - сказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

На капитальный ремонт помещений библиотеки – впервые в рамках национального проекта «Семья» - было направлено 10,9 млн рублей из федерального бюджета. Ремонтные работы начались в марте. Специалисты заменили проводку, потолки и напольное покрытие, выполнили отделку стен, расширили дверные проемы во внутренних помещениях, провели фасадные работы и работы по замене входной группы.

«Преображение библиотечного пространства для нас является частью событийной программы, которую мы проводим в Городце в контексте двадцатилетия музейного квартала. Я вспоминаю, в каких стенах работала библиотека несколько лет назад, и, естественно, это небо и земля – то, что мы видим сегодня. Здорово, что это пространство сегодня модернизировано, чтобы соответствовать новым форматам работы с читателями. Мы планируем, что на следующий год библиотека расширит сферу своего влияния за счет сквера, который будет благоустроен у входа в здание», - рассказал глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Александр Мудров.

После завершения ремонтных работ библиотека получила новое оснащение в рамках областной программы. Для организации работы в библиотеке было закуплено разнообразное мультимедийное оборудование, обеспечивающее создание интерактивных зон в учреждении, организовано открытие хранение литературы, приобретены специальные стеллажи для хранения книжных фондов. Благодаря приобретению компьютерного оборудования в библиотеке новое оснащение получил Центр правовой информации. На эти цели из областного бюджета было выделено 15 млн рублей. В обновленной библиотеке будут уделять особое внимание изучению истории древней городецкой земли, также здесь будут проходить выставки городецких художников. С юными читателями продолжится работа в рамках программы «Пушкинская карта».

Напомним, что в 2025 году в Нижегородской области было переоборудовано по модельному стандарту пять библиотек, еще три получили оснащение в рамках областной программы.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

