Федеральный проект "Семейные ценности..." исполнен в Нижегородской области на 100% Культура и отдых

Фото: минкульт Нижегородской области

Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» в Нижегородской области исполнен на 100%. Всего в 2025 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в регионе объем ассигнований составил 220,7 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 198,9 млн рублей. Об этом сообщил на заседании регионального правительства заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Средства федерального бюджета были предусмотрены на одиннадцать объектов, из которых восемь объектов реализованы в 2025 году, а три являются переходящими на последующие годы.

В данный момент полностью завершены работы по капремонту в здании библиотеки в Городце, капремонт здания Народного краеведческого музея в Тонкине, обеспечено техническое оснащение Детского музея в Городце, а также проведено оснащение по модельному стандарту пяти библиотек, расположенных в Пильнинском, Арзамасском, Дивеевском округах, а также в Тонкине и Воскресенском. Таким образом, исполнение задач национального проекта на 2025 год составляет 100%.

«В 2025 году мы завершили работы на всех запланированных объектах — от капитального ремонта библиотек и музеев до их технического оснащения и создания модельных библиотек. Сегодня в регионе уже 61 модельная библиотека, и по этому показателю мы — абсолютные лидеры. Посещаемость таких пространств выросла в среднем на 40–50 процентов: если раньше библиотеки посещали менее миллиона человек в год, то сейчас эта цифра приближается к 1,3 миллиона», - сказал Олег Беркович.

Среди объектов, где работы должны завершиться в 2026-2027 годах, - капремонт зрительного зала Дома культуры в Богородске, капремонт Театра кукол в Дзержинске, реконструкция здания для размещения Детской школы искусств в Лыскове. Работы на объектах ведутся в соответствии с графиком.

Олег Беркович отметил, что в 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» предусмотрено финансирование в размере 724,7 млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2025-м. Данные средства будут направлены на 48 объектов региона, из них десять – это учреждения культуры, которые планируется модернизировать, а остальные получат техническое оснащение.