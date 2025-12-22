Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 декабря 2025 18:32Более 335 млн рублей направили на развитие туризма в Нижегородской области за год
22 декабря 2025 18:30Федеральный проект "Семейные ценности..." исполнен в Нижегородской области на 100%
22 декабря 2025 14:57В Городце в Музее детства на улице Купеческой появилось новое оборудование
22 декабря 2025 14:31В Городце после ремонта и переоснащения открылась центральная библиотека
20 декабря 2025 17:13Каток в парке "Швейцария" закроют на корпоратив 21 декабря
19 декабря 2025 17:16Т2 выводит современное искусство на новый уровень в рамках выставки TUNDRA
19 декабря 2025 12:21Искусство восприятия: выставка TUNDRA открылась в Нижнем Новгороде
18 декабря 2025 14:08Продолжение долгожданного сериала "Ландыши" выйдет на Wink.ru 1 января
17 декабря 2025 22:12Нижегородская область и Москва планируют укреплять партнерство в сфере туризма
17 декабря 2025 19:17Тина Канделаки поддержала Выксу в борьбе за статус "Город молодежи"
Культура и отдых

Федеральный проект "Семейные ценности..." исполнен в Нижегородской области на 100%

22 декабря 2025 18:30 Культура и отдых
Федеральный проект Семейные ценности... исполнен в Нижегородской области на 100%

Фото: минкульт Нижегородской области

Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» в Нижегородской области исполнен на 100%. Всего в 2025 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в регионе объем ассигнований составил 220,7 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 198,9 млн рублей. Об этом сообщил на заседании регионального правительства заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Средства федерального бюджета были предусмотрены на одиннадцать объектов, из которых восемь объектов реализованы в 2025 году, а три являются переходящими на последующие годы.

В данный момент полностью завершены работы по капремонту в здании библиотеки в Городце, капремонт здания Народного краеведческого музея в Тонкине, обеспечено техническое оснащение Детского музея в Городце, а также проведено оснащение по модельному стандарту пяти библиотек, расположенных в Пильнинском, Арзамасском, Дивеевском округах, а также в Тонкине и Воскресенском. Таким образом, исполнение задач национального проекта на 2025 год составляет 100%.

«В 2025 году мы завершили работы на всех запланированных объектах — от капитального ремонта библиотек и музеев до их технического оснащения и создания модельных библиотек. Сегодня в регионе уже 61 модельная библиотека, и по этому показателю мы — абсолютные лидеры. Посещаемость таких пространств выросла в среднем на 40–50 процентов: если раньше библиотеки посещали менее миллиона человек в год, то сейчас эта цифра приближается к 1,3 миллиона», - сказал Олег Беркович.

Среди объектов, где работы должны завершиться в 2026-2027 годах, - капремонт зрительного зала Дома культуры в Богородске, капремонт Театра кукол в Дзержинске, реконструкция здания для размещения Детской школы искусств в Лыскове. Работы на объектах ведутся в соответствии с графиком.

Олег Беркович отметил, что в 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» предусмотрено финансирование в размере 724,7 млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2025-м. Данные средства будут направлены на 48 объектов региона, из них десять – это учреждения культуры, которые планируется модернизировать, а остальные получат техническое оснащение.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минкульт Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных