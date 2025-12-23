Нижегородская писательница объяснила рост интереса к краеведческой литературе Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области, как и в других регионах России, усиливается внимание к краеведческой литературе. Об этом рассказала детская писательница Юлия Варнакова, лауреат международной премии имени В.П. Крапивина, в интервью ИА "Время Н".

По словам автора, краеведение стало важной частью ее творческой деятельности. Варнакова призналась, что вдохновение черпает в истории родного края и стремится делиться своими открытиями с юными читателями.

"Главную роль играет личный интерес к истории. Вот узнаю что-то новое, удивительное, связанное с людьми или событиями нашего региона — и хочется делиться открытиями", — отметила она.

Писательница также подчеркнула, что рост интереса к краеведческой литературе напрямую связан с увеличением внутреннего туризма. По ее словам, россияне стали чаще путешествовать по стране и проявлять больший интерес к её культурному и историческому наследию.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область завоевала сразу шесть наград на V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства".